Football Talk België (20/04). Anderlecht-fans beloven ploeg te steunen - Start Danjuma tegen Antwerp? - Halle-Gooik wint vierde keer Beker van België futsal

20 april 2019

Halle-Gooik wint vierde keer Beker van België futsal

Halle-Gooik heeft zaterdag voor de vierde keer in de clubgeschiedenis en voor het tweede jaar op rij de Beker van België futsal gewonnen. In de finale waren de Pajotters met 2-7 te sterk voor Antwerpen.

Via Alessandro Patias en Valentin Dujacquier kwam de landskampioen 0-2 voor in Sporthal Schotte in Aalst. Khalid Moussaoui lukte de aansluitingstreffer voor Antwerpen. Na een goal van Diogo Guimaraes gingen beide teams rusten bij een 1-3 stand. Opnieuw Dujacquier zorgde na de pauze voor de 1-4. Een tweede Antwerpse treffer kwam op naam van Amar Zouggaghi. Leonardo Carello Aleixo en opnieuw Patias (2x) legden de eindstand vast.

Halle-Gooik stond voor de vijfde opeenvolgende keer in de bekerfinale. Eerder veroverde het de trofee in 2015, 2016 en 2018. Charleroi is met vijf bekers de recordhouder. Antwerpen won de beker al eens in 2011.

De Crem bezoekt zondag veiligheidsdispositief van Anderlecht

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) trekt morgen naar het stadion van RSC Anderlecht voor een bezoek aan het veiligheidsdispositief. Aanleiding zijn de incidenten tijdens de wedstrijd Standard Luik-RSC Anderlecht van 12 april. Die competitiematch werd na amper 33 minuten afgefloten nadat de harde kern van RSCA vuurpijlen en rookbommen bleef gooien op Sclessin.

Na de wedstrijd werden meerdere vragen gesteld over de controlemechanismen in en rond de voetbalstadia, in het bijzonder over hoe het mogelijk was dat supporters zoveel vuurpijlen en voetzoekers mee naar binnen konden smokkelen.

Daarom heeft minister De Crem alle betrokken actoren (Proleague, KBVB, lokale politie, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken) uitgenodigd voor een overleg op zijn kabinet op 2 mei. “We willen de verschillende actoren horen en een duidelijk zicht krijgen van de bekommernissen”, zegt zijn woordvoerder. “Voor ons is het belangrijk om een zicht te hebben van het volledige plaatje. Iedereen speelt een rol, de federale politie, de lokale politie, de ploeg zelf, enzovoort.”

In de aanloop naar dat overleg heeft de minister beslist om zondag een bezoek te brengen aan het veiligheidsdispositief in het stadion van Anderlecht, voor de wedstrijd RSCA-KAA Gent. Hij zal er samen met de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, voorzitter Marc Coucke en veiligheidsverantwoordelijken van RSCA, de Koninklijke Voetbalbond, de lokale politie en een Anderlechtse schepen toelichting krijgen over de controlemechanismen. “De minister wil gaan kijken hoe het er op het terrein aan toe gaat en praten met de mensen die het werk moeten doen. Hij zal ook het operatiecentrum bezoeken”, klinkt het.

De Crem kondigde eerder al aan dat hij met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League een voorstel wil uitwerken om voetbalstewards een bijkomende opleiding te geven.

Basisplaats voor Danjuma?

Hij is topfit en was al beslissend in Anderlecht, toch is het voor Arnaut Danjuma wachten op die eerste basisplaats. Op de Bosuil dan maar? “Misschien wel”, zegt Leko. “Als we écht top zijn, maakt met of zonder Danjuma niet zo’n heel groot verschil - dat hebben we gezien in onze eerste drie matchen. In Genk waren we niet top, we zullen zien. Of ik Amrabat de voorkeur geef op Rits? Mats heeft één mindere match gespeeld en was acht of negen maanden in topvorm. Ik moet rationele keuzes maken - de besten zullen spelen.” Leko kan zondag nog steeds geen beroep doen op Vlietinck, die de groepstraining weliswaar eerstdaags kan hervatten. Mitrovic (enkel) kan nog steeds niet voluit gaan, waardoor zijn seizoen voorbij lijkt. Maandag moet Dennis uitkijken voor een derde gele kaart, hij riskeert een schorsing tegen Anderlecht. (TTV)

Wie vervangt Haroun?

Faris Haroun (33) zit aan 13 gele kaarten dit seizoen. Frank Boya (Moeskroen) is de enige die er - eentje - meer achter zijn naam heeft staan. In Gent pikte de kapitein van Antwerp zijn derde kartonnetje van play-off 1 op en nu moet hij de clash met Club Brugge missen. Bölöni moest zijn middenvelder dit seizoen al zes keer vervangen. Borges en Simão moesten al twee keer inspringen, Nazaryna en Opare namen de fakkel één keer over van Haroun. Deze keer lijkt Yatabaré - die zijn basisplek kwijtspeelde aan Govea - de meest logische optie. Bölöni laat allesbehalve in zijn kaarten kijken. “Het is niet simpel om Haroun te vervangen. Anderzijds is het niet normaal dat je in vier wedstrijden drie keer geel pakt. Je moet in staat zijn om agressief te voetballen zonder die kaarten. Al moet ik ook zeggen dat ze soms zomaar uit de lucht vielen. Yatabaré is fit, maar hij begon de play-offs met een spierblessure en dat maakt dat hij niet veel wedstrijdritme heeft. Of ik daardoor meer aan Simão, Borges of Opare denk? Misschien.” (SJH)

Anderlecht-fans beloven ploeg te steunen

Oef. Een herhaling van de taferelen op Sclessin komt er normaal gezien niet. De supporters van RSCA beloven immers om de ploeg te steunen, zeker als er veel jeugd op het veld staat en de spelers hun shirt nat maken. Toch nemen de veiligheidsdiensten geen risico. Er zal extra politie aanwezig zijn rond het stadion en ook de stewards zullen nog naarstiger dan anders fouilleren. Op die manier wil men vermijden dat relschoppers bommetjes meenemen. (PJC)

Honduras wil Najar op Gold Cup

Hoop doet leven. Honduras-bondscoach Fabián Coito heeft contact gehad met Andy Najar om terug te keren bij de nationale ploeg. Coito zou de rechterflank van Anderlecht graag meenemen naar de Gold Cup in juni en juli. Najar, die al twee jaar niet meer voor Honduras uitkomt om zijn broze lichaam rust te gunnen, houdt zijn antwoord in beraad, maar in zijn entourage valt te horen dat hij het idee genegen is. (PJC)

Voor Bronn hoeft match geen 90 minuten te duren...

Wat als... de fans van Anderlecht zondag weer niet toelaten dat de match uitgespeeld wordt? Zijn de spelers van AA Gent daar op voorbereid? “We gaan het veld opgaan om te proberen het eerste doelpunt te maken en eventueel zelfs een tweede”, zegt de verdediger van AA Gent. “Dat zou de supporters van Anderlecht alleen maar meer enerveren. Als dan gebeurt wat op Standard gebeurde en we de match winnen, teken ik daar meteen voor. Het doet er niet erg toe hoe de match verloopt, als we maar de drie punten pakken bij het laatste fluitsignaal. Wanneer dat fluitsignaal ook mag vallen.” (RN)

Met Chakvetadze, zonder Yaremchuk?

Jess Thorup houdt zondag wel degelijk rekening met de aanstaande bekerfinale. “Buiten de spelersgroep hoor ik iedereen spreken over de bekerfinale”, zegt de coach van AA Gent. “Misschien hebben ze wel gelijk, maar het belangrijkste voor ons is nu dat we matchen winnen. Alleen zo kunnen we onszelf vertrouwen schenken met het oog op die bekerfinale. In die zin kan de voorbereiding starten op Anderlecht. Ik denk niet aan de bekerfinale, wel aan een manier om Anderlecht te kloppen. Want dat is wat we zondag moeten doen.” Om dat doel te bereiken, rekent Thorup op Giorgi Chakvetadze. Mogelijk laat hij Yaremchuk - die geschorst is voor de bekerfinale - aan de kant. (RN)