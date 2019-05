Football Talk België 19/05. Mazzu: “Finalisten play-off 2 worden benadeeld” - De laatste week als Carolo voor Martos? De voetbalredactie

19 mei 2019

14u05

Bron: Eigen berichtgeving 0

Mazzu: “PO2-finalisten worden benadeeld”

Pour l’Europe avec toi, on ferait n’importe quoi, avec toi, Charleroi!… De fans van de Carolo’s hunkeren naar een Europees ticket. Directie, staf en spelers ook, al is Mazzu zich bewust van de moeilijkheidsgraad om dat doel te bereiken. “Kortrijk is de betere ploeg in PO2. Daar gaan winnen wordt niet simpel. Jammer dat we onze laatste wedstrijd van de reguliere competitie, thuis tegen Eupen, verloren hebben. Die nederlaag kost ons het thuisvoordeel voor de finale.”

Valt het mee dan wacht een laatste opdracht tegen Standard of Antwerp. Op Sclessin of de Bosuil is dat voor de Carolo’s niet kiezen tussen de elektrische stoel of de guillotine? Mazzu gisteravond: “Als het zover komt dan is het alleen zeker dat we met onze verticaal gestreepte shirts kunnen aantreden vermits Standard en Antwerp in het rood spelen. En bovenop de waarde van de tegenstander is er de timing. Standard of Antwerp krijgen drie dagen meer tijd om te recupereren dan Kortrijk of wij. Dat vind ik niet correct.”

Allez Mazzu, reste avec nous!… De fans van Charleroi vragen niets liever dan dat Felice Mazzu straks aan zijn zevende seizoen zou beginnen als coach van de Zebra’s. Of dat inderdaad zo zal zijn, zal afhangen van de mogelijkheden die zich aanbieden om, op 53-jarige leeftijd, een stap hogerop te zetten.

Tous ensemble, tous ensemble à Courtrai!… Charleroi beschikt over 800 tickets voor de PO2-finale van woensdagavond op Kortrijk. Het leidt geen twijfel dat het vak voor de bezoekers in het Guldensporenstadion volzet zal zijn. (AR)

De laatste week als Carolo voor Martos?

Javier Martos werd voor de aftrap van Charleroi - Eupen gehuldigd voor meer dan 300 wedstrijden voor de Carolo’s. Hoewel zijn contract nog tot juni 2020 loopt, ziet het ernaar uit dat de 35-jarige aanvoerder komende week een punt zal zetten achter een periode van meer dan acht jaar uitstekende diensten. “Ik heb het altijd zeer naar mijn zin gehad bij Charleroi. Het is mijn tweede thuis. Maar als ik mijn carrière wil beëindigen op een lager niveau in Spanje, dan is het allicht tijd om te vertrekken.” (AR)

1.000 euro boete voor Anderlecht na spreekkoren tegen Brugse doelman en scheidsrechter

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Anderlecht een boete van 1.000 euro opgelegd, nadat Brusselse fans in de thuismatch tegen Club Brugge de scheidsrechter en Brugse goalie op de korrel hadden genomen en het beruchte “Alle boeren zijn homo’s” hadden gezongen.

De match delegate die op 4 april aanwezig was in het Astridpark beschreef in zijn verslag verschillende spreekkoren. Zo weerklonk meteen na de aftrap het beruchte “Alle boeren zijn homo’s”. Dat lied werd op het einde van de wedstrijd nogmaals hernomen.

Tussendoor moest ook scheidsrechter Bram Van Driessche het ontgelden. De ref kreeg in de 27ste, 29ste en 68ste minuut “Hij is de hoer van FCB” te horen. Ook de Brugse doelman Ethan Horvath werd niet gespaard, voor hem hadden de RSCA-fans het fraaie “Enculé, fils de pute” in petto. Er werden ook drankbekers en andere projectielen op het terrein gegooid.

Bondsprocureur Kris Wagner vervolgde Anderlecht, omdat hij vond dat de grens overschreden was. “Het is niet altijd makkelijk te bepalen wanneer iets ludiek dan wel kwetsend is. De specifieke context van Anderlecht-Club Brugge moet ook in overweging genomen worden. Maar dit rechtvaardigt niet elke normoverschrijding ten aanzien van de normen die gelden in het dagelijkse leven. Zelfs met het grootste mogelijke gevoel aan humor kunnen deze spreekkoren niet als ludiek aanzien worden. Wat acceptabel is, evolueert immers samen met de maatschappij”, sprak de bondsprocureur op de zitting van 3 mei. Wagner vreesde ook voor de internationale reputatie van ons Belgisch voetbal.

RSC Anderlecht trommelde onder meer huisadvocaat Luc Deleu op. Die zette uiteen dat er volgens de club geen overtreding begaan is, omdat er geen bijzonder opzet is en de gezangen dus niet discriminerend waren. Volgens paars-wit valt er ook niets te doen aan de gezangen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld pyrotechnisch materiaal kan de club niet verhinderen dat de supporters teksten scanderen, luidde het. Bovendien is er jarenlang een gedoogbeleid gevoerd, aldus Deleu. “De ene match delegate vindt het wel kunnen, de andere niet. Er is dus sprake van twee maten en twee gewichten. Men moet ook een zekere relativiteit aan de dag kunnen leggen en we mogen het plezier in het voetbal niet kapotmaken”, aldus de Dilbeekse advocaat, die er ook op wees dat ‘boeren’ de geuzennaam was die ook door Club Brugge zelf gebruikt wordt.

De Geschillencommissie Hoger Beroep besliste om paars-wit niet te straffen voor het lied “Alle boeren zijn homo’s”, omdat de woorden boer en homo “loutere benamingen zijn van een specifieke bevolkingsgroep, zonder discriminerende connotatie.” Om die reden werd Club Brugge eerder ook vrijgesproken voor “Alle joden zijn homo’s” in dezelfde wedstrijd, al tekende het Bondsparket wel beroep aan tegen die vrijspraak. Het BAS behandelt dat dossier op een later tijdstip.

Wel strafte de Geschillencommissie Hoger Beroep Anderlecht voor de beledigingen aan het adres Ethan Horvath en scheidsrechter Van Driessche. Het Bondsparket eiste een boete van 4.000 euro, maar daar bleef in het vonnis slechts 1.000 euro van over. Nochtans vond de Geschillencommissie HB dat de RSCA, gezien de vele incidenten in die periode, extra waakzaamheid aan de dag had moeten leggen. Maar gezien de context van de match, zijnde een passionele strijd tussen twee historische rivalen en de eerste thuisnederlaag tegen Club Brugge sinds 21 jaar, toonde de disciplinaire instantie zich al bij al vrij mild. Zo vond de Geschillencommissie Hoger Beroep de gezangen tegen Horvath uit den boze, maar stelde de kamer ook vast dat de scheidsrechter niets over de beledigingen aan zijn adres in zijn verslag had genoteerd. “Hij heeft een bijzondere opleiding genoten en moet kunnen omgaan met frustraties van supporters”, klonk het.