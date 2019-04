Football Talk België (18/4). Standard ontvangt Genk in uitverkocht Sclessin - Schone lei onder Belhocine De voetbalredactie

18 april 2019

21u40

Bron: Eigen berichtgeving

Malinwa wint oefenpartij tegen Thes Sport

KV Mechelen heeft de tweede oefenwedstrijd in zijn bekervoorbereiding gewonnen. Op het veld van eerste amateurclub Thes Sport werd het 1-2. William Togui schoot het openingsdoelpunt tegen de netten op voorzet van Nikola Storm. Maar de Limburgers maakten snel gelijk via Van Aerschot, die in de kluts de netten deed trillen. In de tweede helft kwam KV op voorsprong via een owngoal van Christiaens. 1-2 was ook meteen de eindstand.

Bij KV Mechelen zaten de geblesseerden Peyre, Lemoine en De Camargo in de tribune. Gustav Engvall, die sukkelt met de achillespees, was niet van de partij. Ook doelman Michael Verrips was niet mee afgezakt naar Tessenderlo.

Opstelling KV Mechelen: Castro, Van Hoorenbeeck, Swinkels, Mera, Corryn (46’ De Witte), Matthys, Schoofs (68’ Kaya), Van Damme, Tainmont, Storm, Togui (64’ Cornet)

Doelpunten: 29’ Togui (0-1), 33’ Van Aerschot (1-1), 64’ Christiaens (2-1, own-goal) (ABD)

Standard ontvangt Genk in uitverkocht Sclessin

Sclessin is uitverkocht voor het duel van vrijdag (20u30) tussen Standard en Racing Genk. Dat hebben de Rouches vandaag bekendgemaakt.

Op de vijfde speeldag in play-off 1 speelt Standard gastheer voor Genk, koploper met 41 punten. Standard is vierde met 33 punten, na de gestaakte wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Anderlecht waarin de Brusselse supporters vuurpijlen op het veld gooiden. Een forfaitnederlaag ten voordele van Standard is erg waarschijnlijk.

Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor de wedstrijd van vrijdag, zo melden de Luikenaars. Voor de thuismatchen tegen AA Gent (vrijdag 10 mei, 20u30) en Club Brugge (donderdag 16 mei, 20u30) zijn wel nog kaarten te verkrijgen.

Mechelse voetballer krijgt vijf jaar schorsing voor kopstoot

Een voetballer van FC Suraye United Mechelen is door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geschorst voor vijf jaar, omdat hij tijdens een competitiewedstrijd een kopstoot aan de scheidsrechter had uitgedeeld. De speler, E.Y., tekende nog verzet aan, maar haalde bakzeil.

In een competitieduel op het veld van KSK Wavria (4e provinciale D) kreeg E.Y. na een halfuur rechtstreeks rood voor een gevaarlijke tackle. De speler van Suraye United keerde zich tegen de scheidsrechter en deelde hem een kopstoot uit. De impact was beperkt, omdat de ref zich nog kon wegtrekken. Nadien moest ook een tegenstrever het ontgelden. Opnieuw gaf E.Y. een kopstoot. De scheidsrechter zou nadien nog op en naast het veld bedreigd zijn geweest door de speler. De politie moest ook tussenkomen voor een incident tussen de toeschouwers, en ving toen al op dat er een kopstoot was uitgedeeld.

E.Y. ontkent dat hij de scheidsrechter aangeraakt of bedreigd zou hebben. Hij zou naar eigen zeggen enkel verhaal zijn gaan halen bij de scheidsrechter, waarna hij direct is gaan douchen en tijdens de rust zou hij naar huis zijn vertrokken. De speler van Suraye United gaf wel toe dat hij gefrustreerd was na de rode kaart. Maar omdat ook de fysieke integriteit van de ref niet in gevaar was, vroeg hij om een mildere sanctie.

Die kreeg E.Y. uiteindelijk niet. Het Beroepscomité van Voetbal Vlaanderen bevestigde de eerdere beslissing van het Provinciaal Comité Antwerpen. Het beroepsorgaan “ziet geen redenen om te twijfelen aan de verklaringen van de scheidsrechter” en “stelt dat er sprake is van agressie op de scheidsrechter”. “Er worden door de verdediging geen objectieve argumenten bijgebracht die het verslag en de verklaringen van de scheidsrechter kunnen weerleggen. Het Comité kan geen geloof hechten aan de verklaringen van E.Y.”, luidt het vonnis daterende van 3 april.

E.Y. wordt daardoor met terugwerkende kracht vanaf 20 december 2018 geschorst voor vijf jaar. Pas vanaf 20 december 2023 mag hij opnieuw op een voetbalveld staan. Zijn ploeg FC Suraye United werd vorig jaar opgericht om voetballers uit de Suryoyo-gemeenschap, de verzamelnaam voor Assyrische, Chaldeeuwse en Aramese gemeenschappen, samen te brengen in een eigen Mechels team.

Anderlecht-spelers beginnen vanaf nul

Karim Belhocine is zijn tweede interimperiode als T1 van Anderlecht met veel strijdlust begonnen. Want dát is wat hij nu in de eerste plaats van zijn spelersgroep verwacht. De voorbije weken ontbrak het de groep vaak aan fysieke en mentale weerbaarheid. Op training legt de interim-coach dan ook de nadruk op ‘inzet’. Hij wil ‘grinta’, verbetenheid zien, en zegt zijn selectie voor de komende wedstrijd tegen Gent ook op basis daarvan te zullen maken.

Alle spelers beginnen onder Belhocine vanaf nul en naar verluidt zou de groep daar positief op hebben gereageerd. Afwachten evenwel hoe de spelers zullen reageren die zondag naast de basiself vallen. Belhocine wordt als T1 bijgestaan door Arno van Zwam en Jonas De Roeck, en keeperstrainer Max de Jong. Ook Pär Zetterberg staat op het trainingsveld en houdt zich individueel met de spelers bezig, zowel met de jongeren als met de anciens. (MJR)

Gent verkocht al 15.160 tickets voor bekerfinale

AA Gent laat het Koning Boudewijnstadion op 1 mei ongetwijfeld vollopen. Na twee dagen ticketverkoop staat de teller al op 15.160 toegangskaartjes. Abonnees krijgen nog voorrang tot en met zaterdag, op dinsdag 23 april is er een vrije verkoop voorzien voor de tickets die dan nog over zijn. (RN)

Club Brugge hervat training voor honderden supporters

Een massa volk gisteren op Olympia, waar Club Brugge na twee rustdagen de trainingen hervatte. En de nederlaag van zondag in Genk lijkt grotendeels doorgespoeld, dat viel toch af te leiden uit de prima sfeer op het oefenveld. Weinig of geen personeelsproblemen bij blauw-zwart in de aanloop van de match op Antwerp van maandag. Vlietinck traint nog steeds individueel, terwijl Nakamba de groepstraining ondertussen hervat heeft. Van Mitrovic nog geen spoor op het oefenveld - zijn seizoen lijkt voorbij. Club Brugge traint de komende drie dagen opnieuw achter gesloten deuren in functie van maandag. (TTV)