Football Talk België (16/5). Makarenko geopereerd - Essevee in beroep tegen schorsing Harbaoui

16 mei 2019

Drie Pro League-mandaten voor Uitvoerend Comité KBVB lopen af

Drie mandaten van vertegenwoordigers van de Pro League in het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) lopen eind juni af. Op 22 mei wordt tijdens de bijzondere algemene vergadering gestemd over hun opvolgers, zo bevestigde de Pro League vandaag.

Het gaat om de mandaten van Joseph Allijns (KV Kortrijk), Mehdi Bayat (Sporting Charleroi) en Michael Verschueren (RSC Anderlecht). Die laatste nam in de loop van dit seizoen het zitje in van Paul Allaerts, die niet mag zetelen in het Uitvoerend Comité zolang zijn club Moeskroen onderworpen is aan een gerechtelijk onderzoek.

Allijns, Bayat en Verschueren zijn alvast kandidaat om hun mandaat namens de Pro League te verlengen. Ook Luciano D’Onofrio (Antwerp) zou azen op een plekje in het Uitvoerend Comité. Het is overigens nog niet duidelijk of dat hoogste bondsorgaan er volgend seizoen nog zal zijn. De KBVB wijzigt zijn structuur, en daarin is geen plaats meer voor het Uitvoerend Comité. Alle bestuursleden zullen in de nieuwe structuur een zitje krijgen in ofwel de Raad van Bestuur, die de strategische lijnen uitzet, of de Hoge Raad voor het Voetbal, die de reglementaire bevoegdheid toegewezen krijgt. De KBVB zou op 22 juni tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het licht op groen moeten zetten voor de structuuraanpassingen.

Club Brugge heeft een copycat in Brazilië

Dit is niet een nieuwe lichting van talenten die we binnenkort op de Belgische velden te zien zullen krijgen en in Jan Breydel. Club Brugge PG is een Braziliaanse zaalvoetbalploeg, in een amateurreeks, die het logo en slogans van Club Brugge onofficieel gebruikt.

De truitjes zelf verschillen nu wel met de blauw-zwarte strepen van Club, maar voor de rest is het team een geslaagde kopie van de Belgische eersteklasser. Waar de Brazilianen hun steun voor Club Brugge vandaan halen is niet exact geweten, maar grote kans dat hun landgenoot en spits Wesley Moraes daar voor iets zal tussen zitten. Verder zijn op hun Instagram-pagina de Brugse beer en slogans zoals ‘We are Bruges’ te zien waarmee de spelers zich oppeppen.

Mannaert en co. blijken op de hoogte van de copycat, maar gaan er geen gerechtelijke stappen tegen ondernemen. Normaal gezien is het gebruiken van een bestaand logo niet toegelaten en kunnen daarvoor boetes worden uitgedeeld.

Zulte Waregem in beroep tegen schorsing Harbaoui

Zulte Waregem gaat in beroep tegen de vijf speeldagen schorsing en 5.000 euro boete die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) oplegde aan Gouden Stier Hamdi Harbaoui. Dat bevestigde Essevee vandaag aan Belga.

Voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Kortrijk-verdediger Hines-Ike werd Harbaoui afgelopen dinsdag vijf speeldagen geschorst. Zulte Waregem had tot donderdag de tijd om beroep aan te tekenen en deed dat ook.

Het dossier wordt nu voorgelegd aan de Geschillencommissie Hoger Beroep. In principe speelde Harbaoui afgelopen dinsdag op het veld van Waasland-Beveren (0-5) zijn laatste match van het seizoen. De Tunesische spits maakte van de gelegenheid gebruik om zijn doelpuntentotaal op te krikken tot 25. Met een voorsprong van twee goals op Genk-spits Aly Samatta voert hij de topschutterstand aan.

Mogelijk kan Harbaoui op de slotspeeldag nog in actie komen. Als de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep na 18.00 uur valt, treedt de schorsing pas zaterdag in werking. De Gouden Stier mag in dat geval vrijdagavond nog spelen in de thuiswedstrijd tegen Union.

Geen WK-ticket voor Belgische U17

De Belgische nationale ploeg onder 17 heeft zich niet kunnen plaatsen voor het WK in Brazilië. De jonge Rode Duivels verloren in Dublin in een barrageduel na strafschoppen van Hongarije. België had zich op het EK in de Ierse hoofdstad na groepswinst geplaatst voor de kwartfinales. Daarin verloren de jongens van bondscoach Bob Browaeys zondag met 0-3 van Nederland.

Omdat de Belgen één van de twee beste verliezende kwartfinalisten waren, mochten ze een play-offduel spelen tegen Hongarije met als inzet een WK-ticket. Chris Kalulika bracht jonge Duivels in de 56ste minuut op voorsprong. Vijf minuten later maakte György Komaromi gelijk. Vermits daarna niet meer werd gescoord, moesten strafschoppen de beslissing brengen. België verloor daarin met 4-5. Mathias De Wolf faalde als enige vanop de stip.

Vier jaar geleden wonnen de jonge Duivels brons op het WK in Chili. In 2007 werd de Belgische U17 bij hun WK-debuut in de eerste ronde uitgeschakeld.

We lost 5-4 in the penalty shoot-out. No @FIFAWorldCup it is.



Thumbs up for our youngsters. This was an amazing adventure!#U17EURO #HUNBEL #COMEONBELGIUM 🇧🇪 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Lucumi in de basis?

Philippe Clement kan op een volledig fitte kern rekenen en neemt vanavond 23 spelers mee naar Anderlecht. Mogelijk voert de Genkse coach wel een aantal wijzigingen door in de basiself. Zo keert de Colombiaanse centrale verdediger Jhon Lucumi waarschijnlijk terug in de ploeg en op de flank ligt Joseph Paintsil in balans met de Japanner Junya Ito. (KDZ)

Genk won laatste drie keer op bezoek bij Anderlecht

Juichen in het Park: Racing Genk weet hoe het moet. De Limburgers wonnen hun laatste drie competitiewedstrijden op bezoek bij Anderlecht. Vorig seizoen werd het 0-1 en 1-2, in de reguliere competitie pakte Genk de volle buit na een treffer van de inmiddels vertrokken Alejandro Pozuelo (0-1). De laatste thuiszege van Anderlecht was er in 2016-2017, toen scoorden Kara Mbodj en Youri Tielemans (2-0). (PJC/JSe)

Makarenko geopereerd

Het lijstje langdurig geblesseerden dikt aan bij Anderlecht. Na Bakkali, Lokonga en Dimata is nu ook Yevhen Makarenko geopereerd. De middenvelder onderging een ingreep aan de enkel. Bedoeling is dat hij de voorbereiding haalt, maar het is niet denkbeeldig dat RSCA hem wil verkopen. In het seizoensbegin was de Oekraïner een vaste waarde, nadien zakte hij helemaal weg. (PJC)

Astridpark niet uitverkocht

Zin om een eventueel titelfeest van Racing Genk in Anderlecht live bij te wonen? Dat kan, op voorwaarde dat u het ziet zitten om tussen de thuisfans te kijken. Anderlecht laat weten dat het Vanden Stockstadion nog niet uitverkocht is - het typeert de malaise. Het merendeel van de vrije plaatsen bevindt zich op de bovenste ring in tribune 3 en 4. (PJC)

Veljkovic behoudt licentie

Spijtoptant in dossier Propere Handen Dejan Veljkovic heeft zijn makelaarslicentie bij de voetbalbond verlengd. Dat blijkt uit documenten op de website van de KBVB. “Zolang er geen veroordelingen zijn, kunnen we niemand uitsluiten”, zegt men bij de bond. Ook Mogi Bayat staat op de lijst, net als Thierry Hazard. De papa van Eden, Thorgan en Kylian begeleidt zijn zonen. (PJC)

Nieuwe eigenaar pompt 2,6 miljoen in Lommel

Lommel SK stelde zijn nieuwe hoofdaandeelhouder Udi Shochatovitch en sterke man Rudi Vandenput voor. Dankzij een injectie van 2,6 miljoen euro namens de Israëlische advocaat moet de toekomst verzekerd zijn. Het huidige bestuur werkt verder. De club wil oud-spelers integreren en de jeugdwerking uitbouwen. Er zijn ook stadionplannen, maar of het om een renovering of de bouw van een nieuwe thuishaven gaat, is nog niet beslist. De ultieme ambitie is promotie naar 1A. (BVDH)