Football Talk België (16/4). Antwerp zonder Haroun: geen drama qua puntenoogst De voetbalredactie

16 april 2019

14u06

Bron: Eigen berichtgeving 0

Sven Ornelis excuseert zich tegenover scheidsrechter Boucaut

De gekende radiopresentator heeft er nooit een geheim van gemaakt een groot Club Brugge-supporter te zijn. In de match tegen Genk was er veel commotie over de 2-1 van Malinovski die een penalty omzette. Ook Sven Ornelis vond het handspel van Mechele onbewust en dus geen strafschop. hij uitte zijn mening iets te fel op Twitter, maar kwam daar gisteren op terug.

“Wtf scheids... dat is GEEN penalty”, was zijn eerste reactie. Gevolgd door “Yes! Corrupte scheids! Blinde mol.” Of ook nog: “Soit. Ik was alweer het kampioenenbal aan het plannen na de vorige matchen. Veel te zeggen opnieuw over deze scheidsrechter, maar Club Brugge had ook geen topdag. Effe stoppen met tweeten, want amai, iedereen staat weer op scherp geloof ik. Enfin: proficiat KRC Genk.” Na het verlies te hebben gerelativeerd kwam Ornelis een dag later terug op zijn woorden en excuseerde hij zich tegenover Alexandre Boucaut:

Na mijn tweets van gisteren wil ik mijn excuses aanbieden aan de scheidsrechter. Hem corrupt noemen was niet OK. Emoties van een supporter. Maar helpt het voetbal niet. Dat besef ik. Sven Ornelis(@ SvenOrnelis) link

De Camargo weer op het trainingsveld

Igor de Camargo (35) staat weer op het trainingsveld. De topschutter van KV Mechelen revalideert nog steeds van een knieblessure en zijn herstel gaat de goede kant uit. Met een stevig ingepakte knie werkte de Braziliaanse Belg vandaag een individueel programma af. De Camargo hoopt wedstrijdfit te geraken voor de bekerfinale van 1 mei tegen AA Gent.

Gustav Engvall (22) traint voorlopig niet mee. De Zweedse aanvaller heeft last aan de achillespees en wordt preventief aan de kant gehouden. Gisteren werd er een scan genomen, maar die bracht geen blessure aan het licht. (ABD)

Jonge Flames treffen titelverdediger Spanje, Engeland en Duitsland in groepsfase EK U19

De Belgische nationale vrouwenploeg onder 19 jaar neemt het op het EK in Schotland (16-28 juli) in groep B op tegen Engeland, Spanje en Duitsland. Dat is het resultaat van de loting van in Glasgow. De Belgen krijgen een pittige groep voor de kiezen. Spanje kroonde zich in 2018 nog tot Europees kampioen. La Roja haalde het toen in de finale van Duitsland, dat ook in dezelfde poule zit.

Schotland, Nederland, Noorwegen en Frankrijk kregen een plek in de andere poule. Er waren bij de loting geen reekshoofden. De top twee van elke groep stoot door naar de halve finales. Die vier landen veroveren ook hun ticket voor het WK 2020.

In de eerste kwalificatieronde eindigde België met 6 op 9 als tweede in zijn groep na IJsland (9 ptn) maar voor Wales (3 ptn) en Armenië (0 ptn). In de eliteronde (laatste kwalificatieronde) nadien kroonden de jonge Red Flames van bondscoach Xavier Donnay zich tot groepswinnaar, na winst tegen Zwitserland (2-0) en draws tegen Finland (1-1) en Polen (2-2).

Hilarische video: Franstalige KV Mechelen-spelers zingen clublied

Wat een bekerfinale met een voetballer kan doen. Bij KV Mechelen krijgen anderstalige spelers elke week een Nederlandse les voorgeschoteld. Vandaag op het programma: het clublied, ter voorbereiding van de bekerfinale op 1 mei. Zoals u kan zien in het filmpje leefden de Franstalige spelers zich helemaal in.

De Mechelse zangtalenten van links naar rechts: Laurent Lemoine, Thibaut Peyre, Clément Tainmont, Mathieu Cornet, William Togui en Trova Boni. (ABD)

Great Old zonder Haroun: geen drama qua puntenoogst

Antwerp moet het op paasmaandag zonder Faris Haroun zien te rooien tegen Club Brugge. De kapitein slikte zaterdag op het veld van AA Gent zijn derde gele kaart van play-off 1 na een late overtreding op David. Kopzorgen voor Bölöni dus, want Haroun is een belangrijke schakel in het geheel van de Roemeen. Al ving Antwerp dat eerder dit seizoen qua puntenoogst nog enigszins goed op. In de reguliere competitie miste Haroun drie duels door schorsing en drie door blessures. Twee keer won Antwerp, uit bij Cercle en Zulte Waregem. In Gent en thuis tegen Standard werd het een gelijkspel. Op speeldag 29 en 30 verloor de Great Old zonder zijn kapitein van Charleroi en in Kortrijk. 8 op 18 dus zonder Haroun, maar thuis wel maar 1 op 6. (SJH)

Lange rij voor bekertickets bij Buffalo’s

Om 12 uur startte AA Gent gisteren met de verkoop van tickets voor de bekerfinale, met voorrang voor de abonnees van de reguliere competitie. Ondanks het feit dat tickets ook online konden gekocht worden, stond er een lange rij aan de loketten van de Ghelamco Arena. De eerste gegadigden schoven al aan van 7 uur ‘s ochtends. Toen de loketten om 18 uur gesloten werden, waren er 12.850 tickets aan de man gebracht. De voorrangsperiode voor abonnees loopt verder tot en met zaterdag. Op dinsdag 23 april start om 12 uur de vrije verkoop van de resterende tickets, zowel online als aan de loketten. (RN)