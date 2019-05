Football Talk België 15/05. Verbist: “Doelpunt van Openda was terecht” - Ook Bokadi out bij Standard - Papa Hazard officieel makelaar Voetbalredactie

15 mei 2019

Nu ook Bokadi out bij Standard

Opnieuw pech voor Standard. Voor Bokadi - hij sukkelt met de dij - zit het seizoen erop. Een tegenvaller voor Preud’homme, die eerder ook Vanheusden verloor tot het einde van dit seizoen. Ook Djenepo loopt er morgen niet bij. Carcela, Fai, Mpoku en Emond zitten wel in de selectie.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zag geen fout in elleboog Wesley

Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist deed videoref Lawrence Visser er zondag in de topper tussen Club Brugge en KRC Genk (3-2) goed aan om bij het doelpunt van Loïs Openda niet in te grijpen. Dat zegt Verbist in zijn wekelijkse analyse van de videoref. De strafschop gemist door Hans Vanaken had evenwel niet gegeven moeten worden.

Openda zette blauw-zwart zondag, op de achtste speeldag in play-off 1, met een doelpunt net voorbij het uur op weg naar een belangrijke thuiszege. Tijdens en na de wedstrijd was er echter veel te doen over een fase die voorafging aan de 2-1 van Openda. Genk-verdediger Aidoo ging immers tegen de vlakte na contact met de armen van Club-spits Wesley. Coach Philippe Clement zag er een elleboogstoot in, maar ref Van Driessche en VAR Visser gaven geen krimp. “De videoref kwam terecht niet tussen”, bevestigt ook scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

De videoref was afgelopen weekend wel op twee fouten te betrappen, stelt de scheidsrechtersbaas. Nog in Club Brugge-Genk had de thuisploeg immers geen strafschop moeten krijgen. “In een duel in het strafschopgebied tussen Dewaest en Openda is er contact tussen beide spelers. Openda gaat neer, maar de ref laat doorspelen. Na de VAR-tussenkomst wordt er een strafschop gegeven. Hier had de VAR niet moeten tussenkomen, de scheidsrechter is in deze fase niet ‘clearly wrong’”, aldus Verbist. Gerechtigheid geschiedde, want Hans Vanaken liet vanaf de stip de 4-1 liggen.

Ook bij de strafschop van Osimhen in Beerschot Wilrijk-Charleroi (0-3) in play-off 2A moest de VAR niet ingrijpen en het doelpunt mocht dus niet afgekeurd worden. “Osimhen trapt een strafschop waarbij het niet duidelijk is of de bal al dan niet achter de lijn geweest is. De assistent-scheidsrechter staat op de lijn en geeft doelpunt. Vermits er geen duidelijke beelden zijn die het tegendeel bewijzen, moet men hier de beslissing van de assistent-scheidsrechter steunen”, oordeelt Verbist.

Bij de elleboogstoot van Hamdi Harbaoui in de West-Vlaamse derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk kwam de videoref wel gepast tussen. De Gouden Stier kreeg rood en werd intussen voor vijf speeldagen geschorst.

Thierry Hazard geregistreerd als makelaar

Thierry Hazard, vader van de vier voetballende broers, beheert al langer mee de zaken van zijn telgen. Gisteren heeft hij zich nu ook officieel geregistreerd bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond als makelaar. Een noodzakelijke stap om zoon Kylian Hazard te kunnen helpen bij diens carrière.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft gisteren een boete van 3.500 euro opgelegd aan 1B-club Lommel SK.

Het deed dat nadat Limburgse supporters op verplaatsing bij OH Leuven in de play-downs pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken.

Uit het verslag van ref Vergoote en match delegate Piraux bleek dat Lommelse supporters op 26 april in het King Power at Den Dreef Stadion vuurwerk aanstaken. Een vuurpijl kwam zelfs op het veld terecht, waardoor de stadionomroeper werd ingeschakeld om aan te manen tot kalmte.

Het Bondsparket vorderde een boete van 3.500 euro. Lommel SK kwam zich gisteren ter zitting niet verdedigen, maar liet schriftelijk aan de Geschillencommissie wel weten die vordering te aanvaarden.