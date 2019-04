Football Talk België (10/4). Mbokani praat met Anderlecht, dat Argentijnse legende op bezoek krijgt - Mechelen verliest oefenduel tegen Lokeren De voetbalredactie

10 april 2019

17u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1

Virton stapt naar het BAS voor 1B-licentie

Excelsior Virton gaat in beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de licentie voor 1B niet toe te kennen aan de Luxemburgse club. Dat bevestigden ‘Les Verts de Gaume’ woensdag. Virton wil zo zijn kansen op promotie naar de Proximus League gaaf houden.

Excelsior Virton vroeg met het oog op volgend seizoen de licentie voor nationale amateur, maar ook de 1B-licentie aan. Die laatste is nodig om te mogen promoveren naar de Proximus League, maar de voorwaarden zijn streng.

De Licentiecommissie weigerde de Luxemburgers de 1B-licentie toe te kennen, omdat de continuïteit van de club niet bewezen is. De budgetten zijn immers niet in evenwicht, oordeelde de licentiemanager. Virton, dat op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie zo goed als zeker is van deelname aan de eindronde, laat het daar echter niet bij. De ambitieuze voetbalclub gaat in beroep, en stapt dus naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de 1B-licentie binnen te rijven.

“Er zijn een aantal strikt juridische elementen die verduidelijkt moeten worden. Zonder die extra uitleg is de Licentiecommissie onvoldoende geïnformeerd om een goed besluit te nemen”, klinkt het op de website van Virton. “De club neemt akte van de beslissing en zal nu samenzitten met zijn juridische adviseurs om alle nodige verduidelijkingen te geven tijdens het beroep. Dat spannen we meteen aan bij het BAS, zoals het bondsreglement dat voorschrijft. Eenmaal die elementen opgeklaard zijn, twijfelt de club er niet aan dat ze de licentie zal krijgen waardoor ze in het seizoen 2019-2020 in 1B kan voetballen.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de arbiters van het BAS zich over het licentiedossier zullen buigen. Virton krijgt nog even de kans om extra stukken toe te voegen. Uiterlijk op 10 mei moet het vonnis bekend zijn.

Seizoen voorbij voor Golizadeh (Charleroi)

Felice Mazzu zal dit seizoen geen beroep meer kunnen doen op Ali Gholizadeh. De Iraanse winger sukkelt met pubalgie en moet een heelkundige ingreep ondergaan. Tijdens de klassieke fase van de competitie miste Gholizadeh van december tot februari al zeven wedstrijden als gevolg van een enkelblessure opgelopen in de match op Anderlecht. Hij werd vorige zomer aangeworven en kwam tot nu aan één doelpunt en vijf assists. Felice Mazzu, de coach van Charleroi, beschikt nog over Bruno en Henen als aanvallende flankspelers, met voorlopig enkel de jonge Delfi als alternatief, vermits jeugdspeler Nkuba nog altijd revalideert van een enkelblessure. (AR)

Mechelen verliest oefenduel bij Lokeren

In de voorbereiding naar de bekerfinale stond vandaag de eerste van vijf oefenwedstrijden op het programma voor KV Mechelen. Malinwa vond in Sporting Lokeren, degradant uit 1A, de ideale sparringpartner. In een spektakelarme eerste helft op Daknam was het overwicht voor de thuisploeg, maar de beste kans was voor KVM. Nikola Storm krulde de bal op de deklat.

Na de pauze volgden er een heleboel wissels bij Malinwa en Lokeren profiteerde. In amper acht minuten tijd liep het 3-0 uit, meteen ook de eindstand. Knowledge Musona (2x) en Lukas Marecek waren de doelpuntenmakers van dienst.

Bij KV Mechelen ontbraken vaste waardes Gustav Engvall, Joachim Van Damme en Arjan Swinkels door lichte blessures. Er was ook een opvallend gast op Daknam: AA Gent-coach Jess Thorup zat in de tribunes om Mechelen aan het werk te zien.

Opstellingen:

Sporting Lokeren: Verhulst, Deschacht (65’ Mpatti), Ben Harush, Filipovic, Marzo, De Ridder (42’ Cevallos), Overmeire, Marecek, Skulason, Musona, Terki (65’ Reznicek)

KV Mechelen eerste helft: Verrips, Peyre, Van Hoorenbeeck, Mera, Corryn, Matthys, Schoofs, De Witte, Storm, Zeroual, Togui

KV Mechelen tweede helft: Castro, Peyre (64’ De Bie), Van Hoorenbeeck, Mera (80’ Augustijns), Bijker, Tainmont, Schoofs (64’ Bosiers), De Witte (80’ Coveliers), Zeroual (64’ Van Keilegom), Kaya, Cornet

Doelpunten: 69’ Musona (1-0), 74’ Musona (2-0), 77’ Marecek (3-0)

Spelers Waasland-Beveren betalen meegereisde fans terug

Dat de wedstrijd op Union geen wedstrijd op niveau was van Waasland-Beveren, is een understatement. De spelers en de club willen iets terugdoen voor de meegereisde fans. De spelers gaan de supporters in Union daarom een compensatie geven. De meegereisde supporters zullen (via hun supportersclub) worden gecontacteerd om hun ticket terugbetaald te krijgen. Waasland-Beveren organiseert bovendien een Uhlsport-stockverkoop. Iedere supporter krijgt de kans om trainings- en wedstrijdkledij aan te kopen van de A-kern. Woensdag 17 april zal de eerste editie plaatsvinden in Café E.

KV Mechelen in beroep tegen voorwaardelijke match achter gesloten deuren

KV Mechelen gaat in beroep tegen de sanctie van 5.000 euro effectieve boete en de voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorige week oplegde aan de 1B-kampioen.

Er hangt Malinwa een thuiswedstrijd zonder publiek boven het hoofd, nadat Mechelse supporters in de promotiefinale van 16 maart tegen Beerschot Wilrijk (2-1) pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken. Uit het verslag van de match delegate bleek onder meer dat beide clans met rookbommen naar elkaar zouden gegooid hebben in het AFAS-stadion. Na de rust legde scheidsrechter Lawrence Visser de partij een klein kwartier stil.

Bij het eerstvolgend gelijkaardig vergrijp zou de sanctie tot uitvoering worden gebracht, wat betekent dat KV Mechelen een thuismatch geen publiek zou mogen ontvangen. Die voorwaardelijke straf vervalt op 9 april 2020, maar Malinwa gaat dus in beroep. De zaak komt op vrijdag 19 april voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Dinsdag kreeg ook Beerschot Wilrijk dezelfde straf - een match achter gesloten met uitstel en 5.000 euro boete - voor het aandeel van zijn supporters in de ongeregeldheden. Het is nog niet geweten of de verliezende 1B-finalist daartegen in beroep gaat.

Mbokani praat met Anderlecht

De eerste stap is gezet. De makelaar van Dieumerci Mbokani (33) heeft gisteren gesproken met Michael Verschueren over een eventuele terugkeer. Het ging om een positief onderhoud, de komende weken komt er een tweede afspraak. Anderlecht volgt het dossier-Mbokani van kortbij op, het ziet in de Congolees een interessante optie om de aanval te versterken. Mbokani’s contract bij Antwerp loopt af, het is zeer de vraag of hij er een nieuwe overeenkomst zal kunnen en willen tekenen. (PJC)

Argentijnse legende bezoekt Anderlecht

Hoog bezoek bij Anderlecht gisteren. Niemand minder dan Gabriel Batistuta was gisteren op Neerpede. Batistuta was lang topschutter aller tijden van de Argentijnse nationale ploeg - tot de buitenaardse Lionel Messi dat record verbrak. Op z’n 50ste ontfermt de ex-spits zich over zijn zelfopgerichte jeugdacademie. In het kader daarvan ontving hij een uitnodiging van Anderlecht om kennis te maken met de Brusselse visie op opleiding. Batistuta kreeg een rondleiding van public affairs-directeur David Steegen (rechts op foto) en had meetings met sportieve baas Michael Verschueren, hoofd opleiding Jean Kindermans en Aaron Kanwat (RSCA International). (NVK)

Makelaarsvereniging: “Pro League stimuleert belastingontduiking”

De Belgische makelaarsvereniging BFFA is niet te spreken over de plannen van de Pro League. Die heeft een voorlopig voorstel geformuleerd over het statuut van makelaars en de werking van het Clearing House - dat illegale geldstromen moet tegengaan. “Het voorstel is ten eerste niet conform de wet, en ten tweede contraproductief”, klinkt het scherp.

“We roepen de Pro League op om op de resetknop te drukken. Om dit verschrikkelijk slechte voorstel ter regulatie te vergeten. En om eindelijk samen te werken om het Belgisch voetbal transparanter te maken.”

De BFFA hekelt dat de Pro League het Clearing House zou controleren. “Terwijl de makelaars ervoor moeten betalen. Hoe kan dat instituut dan onafhankelijk zijn?” Dat niet langer de clubs maar de spelers hun makelaars zullen betalen, noemt de BFFA “dodelijk voor de concurrentiekracht van de Belgische clubs”. Meer nog: “De Pro League stimuleert door deze regels belastingontduiking. Ongelooflijk maar waar. Dit zal het hele Belgisch voetbal er als idioten doen uitzien.”

De Pro League benadrukte de voorbije week dan weer voorloper te zijn in Europa. CEO Pierre François reisde naar Lissabon om de visie uit de doeken te doen voor vertegenwoordigers uit heel wat andere landen. (NVK)

Genk ontvangt Club in uitverkochte Arena

In Genk wachten ze Club Brugge zondagavond op met een vol huis. De laatste tickets zijn de deur uit en de Luminus Arena barst net niet uit zijn voegen met een kleine 22.000 Genk-fans en 981 bezoekende supporters. Ook de kaartenverkoop voor de andere twee thuisduels van KRC tegen Antwerp en Standard verloopt voortvarend. Voor de vrijdagavondmatch op 3 mei tegen de Great Old zijn er nog 2.000 plaatsen vrij. De slotwedstrijd van zondag 19 mei tegen Standard is op 800 tickets na uitverkocht. (SJH)