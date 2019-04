Football Talk België 05/03. Unieke beelden uit de Club Brugge-kleedkamer op Anderlecht - Tubeke en Lommel delen de punten in play-downs De voetbalredactie

05 april 2019

22u28

Bron: Eigen berichtgeving 2

Tubeke en Lommel delen de punten in play-downs, Waals-Brabanders blijven laatste

Tubeke en Lommel hebben 1-1 gelijkgespeeld op de derde speeldag van de play-downs, die de daler moet aanduiden in de Proximus League. In een fel bevochten partij met zeven gele kaarten vielen beide doelpunten in de tweede helft.

In de eerste helft keken beide teams de kat uit de boom en werd niet gescoord, maar kort na de pauze was het Leonardo Miramar Rocha (49.) die Lommel op voorsprong bracht. Voor de 21-jarige Portugees was het al zijn achttiende doelpunt in de Proximus League dit seizoen. Acht minuten later wist Tubeke zich toch weer in de wedstrijd te knokken toen Hugo Videmont vanop de stip gelijkmaakte. Het bleef bij 1-1.

Lommel blijft leider in het klassement van de play-downs met 20 punten. Tubeke draagt met zijn 17 punten nog altijd de rode lantaarn, maar is met 5 op 9 vooralsnog de beste ploeg van de nacompetitie en dus nog lang niet uitgeteld. Leuven en Roeselare, die mekaar zondag treffen, tellen ieder 18 punten.

Unieke beelden uit de Club Brugge-kleedkamer op Anderlecht

Club Brugge heeft unieke beelden getoond van in de kleedkamer op Anderlecht. Zo valt te zien wat er zich afspeelt voor, tijdens en na de historische zege in het Astridpark. De hoofdrol is weggelegd voor Ivan Leko. Bekijk het filmpje hieronder.

#WeNeverWalkAlone - S2019E02 pic.twitter.com/U2RQBV0XrA Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Tuur Dierckx wordt geopereerd aan zijn knie

Tegenvaller voor Tuur DIERCKX (@TuurDierckx). De vleugel van @WaaslandBeveren wordt op 18/04 geopereerd aan de knie. Hij heeft te veel hinder van littekenweefsel. De voorbereiding op volgend seizoen komt alleszins niet in het gedrang. @hlnsport pic.twitter.com/ZO2eI1elQs (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

Nana Ampomah is twee duels geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd aan Nana Ampomah. De sterkhouder van Waasland-Beveren werd dinsdag tegen KV Kortrijk rechtstreeks uitgesloten.

Na de knotsgekke thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk (2-3), waarin drie doelpunten vielen in de blessuretijd, gingen de poppetjes aan het dansen. Ampomah wilde in de slotminuut graag een corner, maar scheidsrechter Lardot nam een andere beslissing. Daarop stevende Ampomah aan hoge snelheid af op de ref, met wie de Ghanese winger neus aan neus ging staan. Hij uitte kritiek op Lardot en maakte daarbij gebaren van “afkeuring, frustratie en ongenoegen”. In zijn scheidsrechtersverslag noemt Lardot het gedrag van Ampomah “volkomen agressief”, waarop hij de rode kaart gaf.

Bondsprocureur Kris Wagner wilde dat brutale gedrag van Ampomah graag bestraft zien met een schorsing van vier speeldagen en een boete van 4.000 euro. Ampomah excuseerde zich ter zitting uitvoerig. De Geschillencommissie apprecieerde dat enorm, en stelde ook vast dat het voor de Ghanees in drie seizoen in het Waasland nog maar zijn eerste rode kaart was. “Daarom is de Geschillencommissie van oordeel dat een deel van de sanctie met uitstel passend is”, luidde het vonnis.

Waasland-Beveren bevestigde aan Belga dat het niet in beroep zal gaan tegen de schorsing, en dus mist Ampomah de duels in play-off 2B tegen Union (6 april) en Cercle Brugge (13 april).

BREAKING: Ampomah (@WaaslandBeveren) krijgt schorsing van 2 speeldagen (+ 1 voorwaardelijk). @hlnsport (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

“Belgisch reglement inzake spelersmakelaars is goed uitgewerkt”

Pierre François, CEO van de Pro League, heeft in Lissabon de Belgische reglementering omtrent spelersmakelaars voorgesteld aan de besturen van de verschillende Europese profliga’s. “De regels zijn een goed uitgewerkte case van een problematiek die steeds meer aan urgentie wint in het hedendaagse voetbal”, reageerde voorzitter Lars-Christer Olsson van de European Leagues.

Gisteren en vandaag verzamelde European Leagues, de vereniging van Europese professionele voetbalcompetities, haar leden in het Estadio da Luz van Benfica Lissabon voor de Algemene Vergadering. De Belgische Pro League liet zich gelden. Stijn Van Bever trapte af samen met vertegenwoordigers van FC Barcelona, Benfica, La Liga en de Franse LFP met een panelgesprek over de maatschappelijke rol van Europese liga’s en clubs.

Maar alle ogen waren gericht op vandaag, wanneer Pierre François het werk van zijn expertenpanel voorstelde aan de directies van de verzamelde Europese Liga’s. Afgelopen week werd een reglement voorgesteld aan de Belgische profclubs, die de regels omtrent spelersmakelaars idealiter op 6 mei moeten goedkeuren. “De Belgische reglementering met onder meer het clearinghouse is een goed uitgewerkte case van reglementering inzake makelaars die steeds meer aan urgentie wint in het hedendaagse voetbal”, zei Lars-Christer Olsson na de presentatie van François, die samen met Melchior Wathelet en Wouter Lambrechts de regels opstelde.

De Pro League wil in de strijd tegen malafide spelersagenten een Europese voortrekkersrol spelen en hoopt dat andere competities dezelfde maatregelen implementeren, zegt woordvoerder Van Bever aan Belga. “De teneur was in elk geval positief. Men kijkt uit naar wat we gaan doen.”

De Spaanse, Deense en Nederlandse profliga’s hebben alvast de reglementering die de Pro League uitwerkte opgevraagd. “Ons voorstel van reglementering is ambitieuzer dan gemiddeld. Andere liga’s peilen of we geen effect op de internationale competitiviteit vrezen. Maar het doel van de presentatie in Lissabon is natuurlijk net om heb te overhalen om dezelfde regels en instrumenten op te zetten om zo samen verregaande stappen te zetten.”

Of die vrees terecht is? “We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar we hebben een particuliere reputatie opgebouwd op het internationaal toneel. De Belgische competitie staat gekend om zijn postformatie van jonge spelers en is een ideale springplank naar de Europese topcompetities. Dat beseffen ook makelaars.”

Vader Marin: “Razvan had financieel aantrekkelijkere opties dan Ajax”

De transfer van Razvan Marin (22) naar Ajax werd gisteren door de Amsterdamse club officieel bekendgemaakt. De Roemeense middenvelder verlaat Standard voor een bedrag van om en bij de 12,5 miljoen euro. Tegenover het Roemeense TelekomSport gaf vader Petre Marin een woordje uitleg bij de overgang.

“Ajax is een club die de nadruk legt op jonge spelers. Daarom hebben wij deze beslissing genomen. Er was ook interesse van clubs uit andere competities, waar het financiële aspect veel aantrekkelijker was. Ik voel me trots. De offers die hij heeft moeten maken, worden nu beloond. Dit is de juiste stap in zijn carrière.”

Van Marin wordt verwacht dat hij -gedeeltelijk- de leemte opvult die Frenkie de Jong straks achterlaat. Een zware erfenis. “Hij is gehaald omdat ze vertrouwen in hem hebben, niet om een andere speler te vervangen. Iedere voetballer is anders: qua karakter, kwaliteiten, ... Ik ben het dus niet eens met dat soort vergelijkingen. De trainer (Erik ten Hag, red.) wilde Razvan er heel graag bij.”

It was lovely to meet you! 😍#MeetMarin pic.twitter.com/wTJHDeUh0v AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Coucke wil Courtois voor ‘Brusselse verankering’

Keert Alain Courtois (67) terug naar Anderlecht? De kans is reëel. Voorzitter Marc Coucke wil aan Anderlecht opnieuw een grotere Brusselse verankering geven en ziet daar in Courtois de geschikte persoon voor.

De voorbije maanden zorgde Courtois als Brussels parlementslid (MR) voor een doorbraak in een aantal RSCA-dossiers zoals de uitbreiding van het oefencentrum in Neerpede. Coucke zou Courtois met zijn politiek netwerk en voetbalkennis graag aan de club binden, al is het nog niet duidelijk in welke functie. Anderlecht is aan een reorganisatie bezig, ook al omdat een opvolger moet worden gezocht voor Jo Van Biesbroeck. Zo was Michael Verschueren al gepolst om de hele club te gaan leiden, maar die bedankte, omdat hij prioriteit wil geven aan de uitbouw van het sportieve departement. Coucke kwam terecht bij Courtois, met wie hij de voorbije weken intens samenwerkte. Courtois staat open voor een terugkeer. In 2002 was hij al een aantal maanden algemeen manager in opvolging van Michel Verschueren. Courtois was daarvoor secretaris-generaal van de KBVB. In die hoedanigheid was hij ook toernooidirecteur van Euro 2000. (MJR)

* Anderlecht heeft voor zijn jeugdnetwerk een overeenkomst gesloten met amateurclub Heur Tongeren. De Limburgers zullen kunnen genieten van de knowhow van paars-wit. Tongeren zal Anderlecht tippen als het in de regio een groot talent gespot heeft. (GLA/PJC)

Play-off 2: de kerkhofcompetitie

In play-off 2 is ‘t ook plezant. Zei niemand ooit. De teams zelf klagen steen en been over de kerkhofcompetitie. En ook de toeschouwer lust er geen pap van. Het beste bewijs: de toeschouwersaantallen zakken tot ongekende dalen. Nu elke ploeg uit play-off 2 één thuiswedstrijd heeft afgewerkt, blijken ze daarin gemiddeld de helft minder toeschouwers te hebben dan bij een doorsnee wedstrijd in de reguliere competitie. Vooral de toeschouwersaantallen van Beerschot-Wilrijk en Cercle Brugge kelderden. De enige club die ongeveer op z’n normale niveau blijft, is Union.

Het mag niet verbazen dat de tv-zenders evenmin onverdeeld gelukkig zijn over de schijncompetitie die play-off 2 is. Over kijkcijfers communiceren zij liever niet. “Maar er mag wel iets op gevonden worden om het attractiever te maken. Dat is beter voor iedereen”, zegt Daf Van Campenhout van Proximus. Ook op HLN.be is er beduidend minder animo bij de surfers over de nacompetitie. Tijd voor een systeem met play-downs, zodat play-off 2 nog écht ergens om gaat? (NVK)

Colombiaanse interesse in Lokeren

Een Colombiaanse kandidaat-overnemer toont interesse in de Wase degradant Sporting Lokeren. Tussenpersoon is Daniel Cruz, ex-speler van Lierse, Beerschot en Waasland-Beveren. Een deal is nog verre van zeker. De Colombianen vragen duidelijkheid over de financiële situatie en die krijgen ze voorlopig niet. Dat bleek al een groot struikelblok voor de groep rond Joris Van Der Gucht. Behalve de Colombianen toont een Spaanse groep interesse. Voorzitter Roger Lambrecht zou nog steeds een kleine tien miljoen euro - een onrealistisch hoog bedrag - voor zijn club willen. (MVS/KDC)

Licentie? KVO is gerust

Algemeen directeur Patrick Orlans is er gerust in dat KV Oostende zijn licentie voor volgend seizoen krijgt. “Bijna alle clubs moesten bij de licentiecommissie extra uitleg verschaffen. Wij waren er 3 minuten en 36 seconden binnen. Anderlecht moest meer dan een uur uitleg geven. KVO is een gezonde club.” Willems Veranda’s stopt na vijf jaar wel met sponsoring. KVO wil over twee jaar via een externe investeerder een nieuwe tribune met ‘business center’ bouwen. (TVA)

Trossard en Ndongala trainen mee

Goed nieuws voor Racing Genk. Leandro Trossard (kuit) en Dieumerci Ndongala (enkel) stonden opnieuw op het trainingsveld. Trossard raakt wellicht fit voor het duel van zaterdag tegen AA Gent. Ndongala maakte een deel van de training vol, al kan hij nog niet voluit gaan. (KDZ)

Yatabaré sneller terug

Enigszins verrassend en veel vroeger dan voorspeld, sloot Sambou Yatabaré weer aan op training. De Antwerp-middenvelder liep vlak voor de start van de play-offs een scheurtje in de kuit op. Of hij al in aanmerking komt voor de partij van zondag in Anderlecht, is niet duidelijk. Bolat (hamstrings) bleef voor de tweede dag op rij binnen voor verzorging, maar hoopt zondag weer wedstrijdfit te zijn. (SJH)