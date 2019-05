Football Talk België (01/05). Geslaagde operatie voor Bakkali - Bölöni: “Kan leven met schorsing Lamkel Zé, maar Mpoku verkocht wel erg veel cinema” Redactie

01 mei 2019

12u33

Jeugdspelers STVV krijgen profcontract

Twee jeugdspelers van STVV, Stan Van Dessel en Siebren Lathouwers, krijgen een profcontract. Van Dessel tekent een contract voor twee jaar met optie. Bij Lathouwers gaat het om een verbintenis voor twee seizoenen. De 17-jarige Van Dessel speelt het liefst als 8 of 10. Hij is een pocket middenvelder met snelheid en technische finesse. Lathouwers (18) voelt zich het best als centrale verdediger, technisch goed met een fraai positiespel. Hij is jeugdinternational. (FKS)

Geslaagde operatie voor Bakkali

Zakaria Bakkali heeft een geslaagde operatie achter de rug. Dat liet hij zelf weten via Instagram. De Anderlecht-speler moest onder het mes, nadat hij al maanden op de sukkel was met de knie. De voormalige Rode Duivel mikt op de voorbereiding om opnieuw fit te zijn. Het is evenwel niet zeker dat hij dan al inzetbaar zal zijn.

Bölöni: “Kan leven met schorsing Lamkel Zé, maar Mpoku verkocht wel erg veel cinema”

Tijdens zijn wekelijkse perspraatje kwam Antwerptrainer Laszlo Bölöni nog één keer terug op de rode kaart die Didier Lamkel Zé vorige vrijdag tegen Standard pakte. “Met de speeldag schorsing die hij kreeg kan ik leven”, vertelde Bölöni.

“Ik wil Lamkel Zé niet helemaal vrijpleiten, want hij liet zich vangen. Maar tegelijk wil ik opmerken dat Paul-José Mpoku in de bewuste fase wel erg veel ‘cinema’ verkocht toen Lamkel Zé hem aanraakte. Deontologisch vond ik dat niet bepaald koosjer”, aldus Bölöni. “Volgens mij verdiende Didier voor zijn actie een tweede gele kaart, maar geen rechtstreeks rood. In die optiek vind ik één speeldag schorsing al bij al een vrij correcte straf. De door de bondsprocureur gevorderde sanctie (vier speeldagen, red.) was sowieso overdreven.”

Bölöni sprak Lamkel Zé naar eigen zeggen niet meer aan over zijn uitsluiting. “Hij weet dat hij een stommiteit heeft begaan en hij weet hoe iedereen binnen de club er over denkt. Daarom vond ik een bijkomend gesprek overbodig. Het is nu aan hem om uit deze fout te leren.” De verwachting is dat Jonathan Bolingi morgen op Racing Genk de geschorste Lamkel Zé zal vervangen. (KDC)