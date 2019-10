Football Talk. Armbreuk voor Moeskroen-doelman Butez? - Lyon kan eindelijk nog eens winnen, assist Denayer - Lokeren klopt Beerschot Voetbalredactie

26 oktober 2019

22u14

Armbreuk voor Moeskroen-doelman Butez?

Excel-doelman Jean Butez was op Charleroi aan een sterke wedstrijd bezig toen hij in het slot frontaal in botsing kwam met Gholizadeh en daarbij geraakt werd aan de bovenarm. Butez werd naar het nabijgelegen ziekenhuis afgevoerd. Gevreesd wordt voor een breuk. “Hij hoorde iets kraken en dat is een slecht voorteken”, aldus keeperstrainer Eric Deleu. (AR)

Lyon kan eindelijk nog eens winnen, assist Denayer

Lyon heeft vanavond met 2-0 van Metz gewonnen op de elfde speeldag in de Ligue 1. Het was voor de ploeg van Rode Duivel Jason Denayer, die de hele wedstrijd speelde en een assist gaf, de eerste zege sinds de tweede speeldag op 16 augustus. Ook de nieuwe coach Rudi Garcia, aangesteld op 14 oktober, mocht voor het eerst proeven van de winst. Memphis Depay bracht Lyon na 28 minuten op voorsprong na een mooie slalom die begon na een pass van Denayer. Vijf minuten later verdubbelde Moussa Dembélé de score vanop de stip. Lyon schuift op naar de twaalfde plaats, nog altijd ver onder de verwachtingen.

Nog in Frankrijk won Straatsburg, met Matz Sels onder de lat, met 1-0 van Nice na een doelpunt van Adrien Thomasson. Straatsburg is nu zeventiende. Reims, met Thomas Foket in de basiself, speelde 0-0 gelijk tegen Nîmes. Foket en co blijven knap vierde.

Lokeren zet scheve situatie recht tegen Beerschot

Lokeren heeft op de twaalfde speeldag van de Proximus League met 2-1 van Beerschot gewonnen. Beide ploegen waren al uitgeteld voor de eerste periodetitel. Brogno opende de score voor Beerschot, maar de bezoekers gaven de voorsprong nog uit handen. Voor de rust zelfs al, want Beridze maakte eerst gelijk en Hajric sloeg vlak voor de pauze een tweede keer toe. Na de hervatting werd er niet meer gescoord. In het klassement blijft Beerschot vijfde met dertien punten, Lokeren nadert tot op één puntje en is zesde. Met zeges tegen OHL en nu Beerschot en recent ook nog een gelijkspel tegen Union, bewees Lokeren dat het na zijn zwakke start klaar is om in de tweede periode een rol van betekenis te spelen. In de eerste periode resten er na dit weekend nog twee speeldagen.

RSCA-dokters behandelen Arnesen

Het klinkt vaak dat Anderlecht een koude club is. Dan toch niet in dit voorbeeld. De Anderlecht-dokers Kristof Sas en Geert Declercq hebben zich geëngageerd om Frank Arnesen op te volgen na zijn operatie aan de knie. Evident is dat niet, aangezien Anderlecht de technisch directeur begin deze maand ontsloeg, maar de Deen blijft dus wel welkom op Neerpede. Een menselijk signaal dat Arnesen, die inmiddels gelinkt wordt aan Feyenoord, weet te appreciëren. (PJC)

Kompaore op de radar dankzij... Devroe

Het dossier lag nog in een schuif. Anderlecht is de Burkinese aanvaller Nathanio Kompaore (18) op het spoor gekomen via Luc Devroe. De voormalige manager wilde de international al meer dan een jaar geleden naar Brussel halen, maar omdat hij toen nog minderjarig was, was dat geen optie. Nu is RSCA er alsnog in geslaagd om Kompaore een driejarig contract te laten tekenen. Op korte termijn zal de spits wel geen matchen spelen. Hij arriveerde... geblesseerd aan de knie bij paars-wit. Nog in de ziekenboeg van Anderlecht boekt Zakaria Bakkali (knie) veel vooruitgang. Hij trainde een eerste keer individueel op het veld en mikt op de terugronde. (PJC)

Club organiseert eerbetoon voor 75-jarig clubicoon Lambert

Clubmonument Raoul Lambert wordt morgen uitvoerig in de bloemetjes gezet. ‘Lotte’ werd deze week 75 jaar en dat laten de club en de supporters niet zomaar voorbijgaan. De eregast zal zondag de aftrap geven, terwijl de fans een tifo in drie tribunes voorzien hebben om hun held te eren. Lambert verzamelde in zijn carrière bij Club 458 wedstrijden (1962-1980), waarin hij maar liefst 269 keer scoorde. (TTV)