Football Talk. Akpala terug bij Oostende - TAS verklaart beroep Man City in Financial Fair Play-onderzoek niet-ontvankelijk

15 november 2019

Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft het beroep van Manchester City, om te verhinderen dat het bij de interne rechtbank van de Europese voetbalfederatie UEFA tot een uitspraak komt na het onderzoek naar de financiële gang van zaken bij de club, niet-ontvankelijk verklaard. Dat heeft het TAS laten weten.

Het TAS meldt dat het onderzoek nog aan de gang is. De financiële controlecommissie (CFCB) van de UEFA heeft de zaak wel al doorgestuurd naar de tuchtcommissie, omdat ze voldoende bewijs denkt te hebben voor gesjoemel met de cijfers door City. De tuchtcommissie moet nog uitspraak doen. Pas als dat is gebeurd, kan het TAS eventueel worden ingeschakeld.

Sinds maart voert de CFCB, onder leiding van voormalig premier Yves Leterme, een onderzoek naar de club, na publicaties in de media op basis van Football Leaks. Onder meer zou de Engelse kampioen in 2013 met de cijfers van sponsorcontracten gesjoemeld hebben om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Een jaar later zou de club de manager van een minderjarige speler (de toen 14-jarige Jadon Sancho, die inmiddels bij Borussia Dortmund zit) 235.000 euro betaald hebben. Dankzij Football Leaks kwam ook aan het licht dat Abu Dhabi - de club is sinds 2008 in handen van de familie van de emir - in zeven jaar tijd via overgewaardeerde sponsorcontracten een fortuin in City zou gepompt hebben.

City dreigt voor een jaar te worden uitgesloten van Europees voetbal. In 2014 veroordeelde de UEFA het team uit Manchester al eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Kevin De Bruyne toen 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de club in de Champions League 2014-2015 met een beperkte selectie aantreden.

Rechter steekt stokje voor duel tussen Villarreal en Atlético op Amerikaanse bodem

De competitiewedstrijd tussen Villarreal en Atlético Madrid wordt definitief niet op 6 december in de Amerikaanse stad Miami gespeeld, maar gewoon in Spanje. Een rechtbank in Madrid wilde geen bevelschrift opleggen aan de Spaanse voetbalbond RFEF, om zo af te dwingen dat de wedstrijd toch in het buitenland wordt afgewerkt.

La Liga, de organisator van de Spaanse competitie, was een zaak begonnen tegen de Spaanse bond omdat die weigert om het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland toe te staan. Volgens La Liga heeft de RFEF hier geen zeggenschap over. De behandeling van deze zaak komt in februari volgend jaar voor. Vooruitlopend daarop boog een rechtbank in Madrid zich al over het in Miami geplande duel tussen Villarreal en Atlético.

“La Liga respecteert de uitspraak, wat echter niet vooruitloopt op de uitkomst van de zaak, die in februari 2020 wordt bepaald”, laat de competitieorganisator weten. “We hopen dat La Liga vanaf februari officieel wedstrijden buiten de Spaanse grenzen mag organiseren.”

Begin dit jaar probeerde La Liga al om de wedstrijd van FC Barcelona tegen de buren uit Girona in het Hard Rock Stadium in Miami te laten plaatsvinden, maar na protest van de Spaanse bond en andere voetbalinstanties ging dat plan niet door.

Nog geen witte rook in trainerszoektocht Racing Genk

Racing Genk heeft de opvolger van Felice Mazzu nog niet beet. Dimitri de Condé zette zijn gespreksronde met de drie overgebleven kandidaten gisteren verder. Op de shortlist een Belgische coach, een buitenlandse coach die aan de slag is/was in ons land en een minder bekende buitenlander (Hannes Wolf). Een doorbraak lijkt niet voor meteen, de onderhandelingen worden wellicht pas eind deze week afgerond. Racing Genk oefent vandaag om 11u30 op het veld van Verbroedering Geel tegen het KV Mechelen van Wouter Vrancken. De partij vindt plaats achter gesloten deuren. (KDZ)

Nederlanders mogen nu ook voor Surinaams elftal voetballen

Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst kunnen toch voor het Surinaamse elftal uitkomen zonder dat ze hun Nederlandse nationaliteit hoeven op te geven. Dat heeft de Surinaamse Voetbalbond (SVB) na intensief onderzoek van relevante wetten bekendgemaakt.

Dit maakt de weg vrij voor Nigel Hasselbaink om vrijdag zijn debuut maken voor Suriname. De SVB hoopt in de toekomst meer spelers met Eredivisie-ervaring warm te maken om voor Suriname uit te komen, aldus SVB-voorzitter John Krisnadath. Het is goed nieuws voor Dean Gorré, de bondscoach die Hasselbaink wellicht vrijdag in een duel uit de Concacaf Nations League laat debuteren tegen Dominica.

Met de deelname van Hasselbaink, die in Israël voor Hapoel Beër Sjeva voetbalt, is een lang gekoesterde wens van de SVB in vervulling gegaan. Dat het zo lang heeft geduurd, lag volgens de SVB-voorzitter aan onduidelijkheid over de verplichting om de Surinaamse nationaliteit aan te nemen. Een speler die dat zou doen zou het risico lopen zijn Nederlandse paspoort kwijt te raken.

Voor wereldvoetbalbond FIFA is het vooral belangrijk om er zeker van te zijn dat de voetballers “onbetwistbaar” van Surinaamse afkomst zijn. Zodra dit is vastgesteld is, zal de speler een speciale status krijgen waardoor hij voor Suriname uit kan komen.

Zestien Belgische eersteklassers sturen 114 internationals uit

Liefst 114 voetballers van clubs uit de Jupiler Pro League zijn tijdens de interlandbreak opgeroepen voor hun nationale (jeugd)elftallen. Dat maakte de Pro League bekend. Daarvan zijn er 69 opgeroepen voor de hoofdmacht van hun land. Club Brugge en AA Gent zijn met elk negen A-kernspelers de hofleveranciers.

Elke ploeg uit de Jupiler Pro League zag tijdens deze interlandperiode minstens één speler de hoofdmacht verlaten om aan te sluiten bij de nationale selecties. In totaal gaat het om 114 voetballers, waarvan 69 in de hoofdmacht van hun land en 45 in de nationale jeugdselecties.

Er zitten spelers uit de Belgische eerste klasse in liefst 43 nationale hoofdmachten. De meesten zitten bij de Rode Duivels (8), maar de Jupiler Pro League is ook goed vertegenwoordigd in DR Congo (5), Kameroen (5), Oekraïne (4), Japen en Iran (elk 3).

Hofleveranciers voor de nationale A-ploegen zijn AA Gent en Club Brugge, met elke negen internationals. KRC Genk en Standard volgen op de voet met acht spelers bij de nationale elftallen. STVV en Sporting Charleroi hebben elk 7 A-internationals in de rangen.

Bij de jeugdselecties is RSC Anderlecht het sterkst vertegenwoordigd met acht internationals, waarvan zeven bij de Belgische jeugdploegen. De 45 jeugdinternationals, waarvan er 24 in de Belgische kleuren aantreden, vertegenwoordigen 18 verschillende landen.

Mexico ontneemt Nederland op WK U17 finaleplaats na strafschoppen

Mexico heeft zich gisteravond in Brazilië geplaatst voor de finale van het WK voor voetballers onder 17 jaar. In hun halve eindstrijd namen de Mexicanen na strafschoppen de maat van Nederland. De reguliere speeltijd was op 1-1 geëindigd. Thuisland Brazilië is de tegenstander in de eindstrijd, na een 3-2-zege tegen Frankrijk.

Youri Regeer (74.) schoot jong Oranje een kwartier voor tijd op voorsprong, maar Efrain Álvarez (79.) schilderde niet veel later de gelijkmaker binnen op vrije trap. Ajax-spits Regeer kroonde zich in de strafschoppenreeks tot antiheld, want miste de zesde en beslissende penalty.

Brazilië haalde het na een nagelbijter van Frankrijk in de andere halve finale (3-2). Les Bleus liepen via Kalimuendo (7.) en Mbuku (13.) voor het kwartier twee treffers uit, maar in de tweede periode ging het thuisland op en over de Fransen. Kaio (62.), Veron (76.) en Lazaro (89.) scoorden de goals.

De finale en partij om het brons volgen zondag.

Akpala terug bij Oostende

Joseph Akpala keert terug naar KV Oostende. De Nigeriaan tekende een contract tot het einde van het seizoen. Akpala zat zonder club na z’n avontuur bij Al-Faisaly in Saudi-Arabië. Hij speelde tussen 2015 en 2018 al voor de ‘Kustboys’. Voorheen speelde hij in onze competitie ook voor Charleroi en Club Brugge. In het seizoen 2007-2008 werd hij met achttien goals topschutter in onze competitie, wat hem z’n transfer van Charleroi naar Club opleverde. Bij Oostende zal hij nu de concurrentie moeten aangaan met Sylla en Guri, die momenteel onder de verwachtingen presteren.

Kanu traint mee met Lierse

Kanu (ex-Anderlecht en nu zonder club) traint mee met Eerste Amateurklasser Lierse Kempenzonen. De Braziliaan is niet op test, maar krijgt in Lier wel de kans om zijn conditie te onderhouden. (KDC)

Opmerkelijk: voetbalcel vraagt hulp media over relschoppers Antwerp

De politie is naarstig bezig om de Antwerpfans die zondag tegen Club Brugge de wedstrijd ontsierden door Bengaals vuur en het gooien van bierbekers te identificeren. Opmerkelijk: de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken deed daarbij ook een oproep aan de media. De voor die match geaccrediteerde journalisten kregen gisteren allen een mail over het onderzoek naar de gebeurtenissen met een zoektocht naar beelden: “Wie ergens een beeld heeft waar daders van deze feiten opstaan, gelieve dit met ons te delen.” De oproep is op zijn minst ongewoon, en wellicht vooral bedoeld naar de audiovisuele media-rechtenhouders. Maar Antwerp FC investeerde zelf ook al fors in hoogtechnologische 360-graden camera’s om fans te identificeren, beelden die de politie opvragen kan. Ook had de politie in de bewuste match spotters ingezet. Al was de mail ook wel attent voor de hoofdmissie van de journalisten: “Jullie blik richt zich natuurlijk in eerste instantie tot het veld en wat er daar gebeurt.” (BF)

Intussen in Duitsland: Casteels werkt aan terugkeer

Het is een kwestie van tijd voor hij weer tussen de palen staat. Terwijl zijn ploegmaats bij Wolfsburg genieten van wat rust en de Rode Duivels hun valiezen voor Rusland pakken, traint Koen Casteels in Duitsland individueel. De doelman gaat stilaan opnieuw voluit, hij is sinds begin september out met een barstje in het kuitbeen. Bij de nationale ploeg lijkt Casteels de topkandidaat om als derde keeper mee naar het EK te gaan. Hij ligt in balans met Matz Sels en Hendrik Van Crombrugge. Courtois en Mignolet staan voor hen in de pikorde. (PJC)

