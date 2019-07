Football Talk. Ajax verovert Nederlandse Supercup na winst tegen PSV - Refaelov en Najar niet langer 'voetbalbelg’ Voetbalredactie

27 juli 2019

10u45 2

Spanje is Europees kampioen bij U19

Spanje heeft het EK voetbal bij de min 19-jarigen gewonnen. In de finale in het Armeense Erevan won de jonge versie van La Roja met 2-0 van titelverdediger Portugal. Ferran Torres, rechterwinger bij Valencia, maakte beide doelpunten (34., 51.). Voor Spanje is het de achtste titel bij de U19 sinds 2002.

Ook de Spaanse beloften zijn overigens regerend Europees kampioen.

Ajax verovert Nederlandse Supercup na winst tegen PSV

Ajax heeft de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup, gewonnen. De Amsterdammers versloegen PSV in de eigen Johan Cruijff ArenA met 2-0.

Ajax startte zonder sterkhouders als Ziyech, Tagliafico en Neres (die pas later aansloten na interlandverplichtingen), maar dat weerhield het team niet om snel op voorsprong te klimmen. Dolberg (1.) scoorde al na enkele tellen de 1-0. Even na de pauze verdubbelde Blind (53.) de score. PSV had geen reactie op de dubbele achterstand.

Ajax veroverde in het verleden al acht Supercups, de laatste dateerde uit 2013. PSV pakte de prijs voor het laatst in 2016 en won de Supercup elfmaal. Vorig jaar won Feyenoord de schaal door na strafschoppen van PSV te winnen, nadat de wedstrijd geen doelpunten had opgeleverd (0-0).

In de Supercup kijken de landskampioen en bekerwinnaar elkaar in de ogen. Omdat Ajax afgelopen seizoen zowel de titel als de beker won, kreeg PSV als runner-up van de Eredivisie een ticket.

Mechele mogelijk weken out

Slecht nieuws voor Brandon Mechele, wiens achillespeesblessure erger lijkt dan gedacht. Club stoomde de verdediger naar eigen zeggen klaar voor de trip naar Waasland-Beveren, maar hoopt intussen dat de Rode Duivel de Europese voorrondewedstrijden tegen Dinamo Kiev (6 en 13 augustus) haalt. “De blessure is onder controle”, aldus Clement. “We hopen dat Brandon de komende weken kan aansluiten.” Anders dan Mechele blijken Rezaei en Vossen toch speelklaar voor de match op de Freethiel. Zij maken deel uit van de 22-koppige selectie die naar het Waasland trekt. Naast Mechele ontbreekt ook Sagna opnieuw. De Senegalees sukkelt met een liesblessure. (TTV)

Refaelov en Najar niet langer ‘voetbalbelg’

Toch even opletten bij het opstellen van het wedstrijdblad dit weekend. De regel omtrent de ‘voetbalbelgen’ kreeg een update. (Genaturaliseerde) Belgen tellen voortaan enkel nog mee als ze minstens drie jaar voor hun 23ste verjaardag bij een Belgische club werden ondergebracht. Dat betekent dat bij Antwerp bijvoorbeeld Refaelov en Opare niet langer mogen worden meegerekend bij de zes in België opgeleide spelers die op het wedstrijdblad moeten staan. Ook Anderlecht kijkt best uit. Najar telt ook niet meer mee. Bij Cercle valt Omolo voortaan uit de boot en bij Charleroi Pollet die in Frankrijk geboren werd en bij Lens zijn opleiding kreeg. Hij speelde pas op zijn 24ste voor het eerst voor een Belgische club. Gelijkaardig verhaal bij AA Gent waar Timothy Derijck niet meer in aanmerking komt omdat hij op zijn 17de al naar Feyenoord vertrok. (SJH/PJC/LUVM/AR/RN)

Terugkeer Lamkel Zé nog niet voor meteen

Antwerp begint aan het nieuwe seizoen zonder één van zijn smaakmakers uit het vorige. Meer dan een maand zit Lamkel Zé intussen in de Antwerpse B-kern en de Great Old overweegt nog steeds niet om hem een nieuwe kans te geven. “Er is meer aan de hand dan de trainingen die hij in het begin van de voorbereiding oversloeg”, zegt Bölöni. “Het is een algemeen probleem. Er liepen al dingen mis aan het einde van vorig seizoen, er waren issues voor de eerste training nog moest beginnen en hij heeft in de kranten dingen gezegd die niet horen. Respect is het eerste wat we van hem verwachten en een signaal dat hij volwassen wil worden. Een jammerlijke zaak. Of hij niet beter vertrekt? Alleen God heeft een antwoord op die vraag. Wij werken intussen verder. Zelfs de grootste fouten moet je kunnen vergeven, maar dan moet hij wel eerst tonen dat hij van goeie wil is.” (SJH)

Contractbreuk Verrips zindert na

Exit Michael Verrips. De 22-jarige doelman bevestigde dat hij zijn contract bij KV Mechelen heeft verbroken. “Want de club heeft de zwaarste misdaad in de sport begaan”, aldus de Nederlander. Verrips eist ook een schadevergoeding. Daar moet de arbeidsrechtbank van Mechelen zich binnen enkele maanden over uitspreken. Malinwa wilde hierover geen commentaar kwijt. Coach Wouter Vrancken kwam wel terug op het plotse vertrek van Verrips: “We hebben een onnodig bewogen week achter de rug. Dit had anders gekund. Maar goed, we hebben vertrouwen in Yannick Thoelen als opvolger. Hij zit tenminste met zijn hart bij KVM. De match tegen Zulte Waregem? Meteen een stevige opener, maar er zijn mogelijkheden.” (ABD)