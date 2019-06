Football Talk 19/06. Giampaolo nieuwe coach van AC Milan - Elsner verlaat Union voor Amiens Voetbalredactie

19 juni 2019

Luka Elsner verlaat Union voor Amiens

Union moet op zoek naar een nieuwe trainer. Luka Elsner verlaat de club om aan de slag te gaan bij Amiens, dat 15e eindigde in de Ligue 1. Dat kondigden beide clubs vandaag aan. Elsner tekende een contract voor twee jaar, met een optie op een extra seizoen.

De Sloveense coach kwam een jaar geleden aan in Union en leidde de club naar de halve finale van de beker van België, na de scalp veroverd te hebben van onder andere Anderlecht en Genk. De Brusselse club kende ook een mooie play-off II, waar het na Kortrijk op de tweede plaats in zijn groep eindigde.

Zijn prestaties bij Union hadden ook de interesse gewekt van Charleroi, maar die laat hij dus links liggen voor een avontuur in Frankrijk. In het verleden was hij ook al in Slovenië en Cyprus aan het werk. Hij trainde er respectievelijk Olimpija Ljubljana in 2016-2017 en Paphos in 2017-2018.

“Union wil benadrukken dat het er alles aan heeft proberen te doen om zijn trainer te behouden. De ploeg begrijpt de beslissing van de coach en alle partijen hebben een akkoord gevonden”, geeft Union aan op zijn website.

“We willen Luka bedanken voor al het werk dat hij heeft geleverd en wensen hem veel geluk toe voor het verdere verloop van zijn carrière. Onze directie bekijkt nu verschillende pistes om een nieuwe trainer te vinden om ons project verder in goede banen te leiden.”

Marco Giampaolo nieuwe coach van AC Milan

Marco Giampaolo is de nieuwe trainer van AC Milan. Dat kondigde de Italiaanse club aan. De 51-jarige Giampaolo heeft een contract getekend tot 30 juni 2022.

Na verschillende ervaringen als assistent, maakte Giampaolo zijn debuut als hoofdtrainer in 2004 bij Ascoli. Nadien trainde hij verschillende Italiaanse clubs: Cagliari, Siena, Catania, Brescia, Cremonese, Empoli en tenslotte Sampdoria, waar hij in 2016 begon. Dit seizoen eindigde hij op een negende plek met Sampdoria, met onder andere Dennis Praet in de ploeg.

AC Milan werd afgelopen seizoen vijfde in de Serie A en is daarmee gekwalificeerd voor de Europa League.

PSV treft Bazel in tweede voorronde Champions League

PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Zwitserse FC Bazel. Dat is het resultaat van de loting in het Zwitserse Nyon. De vicekampioen van Nederland (achter Ajax) begint thuis. De wedstrijden worden gespeeld op 23/24 juli (heen) en 30/31 juli (terug). Een andere mooie affiche in de tweede voorronde wordt het duel tussen het Griekse Olympiacos en het Tsjechische Viktoria Plzen.

Club Brugge komt als Belgische vicekampioen pas in de derde voorronde in actie. Daarvoor wordt op 22 juli geloot. KRC Genk is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de poules van het kampioenenbal (loting 29 augustus).

Brys verwelkomt twee nieuwkomers op eerste training STVV

Gisteren werkte STVV de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen af. Brys verwelkomde 18 spelers waaronder de nieuwkomers Baltic en Troonbeeckx, Tarik Baltik wachtte nog op de ondertekening van zijn contract maar trainde wel al mee. De middenvelder, die in Bosnië als een toptalent wordt bestempeld, komt over van het Franse Troyes, Hij is amper 17. Mathieu Troonbeeckx is een getalenteerde aanvaller die overkomt van KSK Heist. Deze 21-jarige tekende op Stayen een contract voor twee jaar met een jaar optie. Opvallend: geen enkele Japanner maakte zijn opwachting. Sekine, Koike, Kamada en Kinoshita zijn weg. Endo was nog niet gearriveerd, en Tomiyasu speelt met Japan de Copa America. Het is echter maar zeer de vraag of Tomiyasu nog zal terugkeren. Want de Italiaanse ploegen staan voor hem in de rij. Het is alleen nog wachten op het juiste bod. Verder ontbraken nog een aantal bekende namen. Yohan Boli en Pol Garcia, die nog revalideren, komen maandag terug. Steven De Petter revalideert na zijn operatie. En Alexis De Sart is met de U21 actief op het EK. De 18 namen die wel op de groene mat kwamen waren: Acolatse, Asamoah, Botaka, Ceballos, De Bruyn, Janssens, Teixeira, Mmaee en Sankhon, aangevuld met de nieuwkomers Baltic en Troonbeeckx en met de beloften Lathouwers, Balongo, Doore, Masoudi, Nitcheu, Opdenakker en Da Silva. (FKS)

STVV neemt fulltime greenkeeper in dienst

Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft STVV met Kristof Vandervelpen een fulltime greenkeeper in dienst genomen. De Kanaries mogen dan wel op kunstgras spelen, ze oefenen meestal op natuurgras. En natuurlijk vraagt ook kunstgras een degelijk onderhoud.