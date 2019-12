Football Talk (03/12). Sels zwaar onderuit met Strasbourg - Verschueren: “Op 2 à 3 posities versterken” - Balotelli mag gratis weg Voetbalredactie

03 december 2019

21u44 0

Sels zwaar onderuit met Strasbourg, vijfde zege op rij voor Marseille

Matz Sels is vanavond met Strasbourg zwaar onderuit gegaan op het veld van Brest. Sels en co verloren met forfaitcijfers. Battocchio scoorde een hattrick voor de thuisploeg. Strasbourg staat na 16 speeldagen met 18 punten pas 15de in de Ligue 1.

Olympique Marseille boekte zijn vijfde zege op rij. In Angers werd het 0-2. Sanson schoot Marseille na een kwartier op voorsprong. Vlak voor rust maakte Payet er op strafschop 0-2 van. Door de zegereeks is Marseille leider PSG tot op twee punten genaderd. De Parijse topclub heeft wel twee duels minder gespeeld.

Het duel tussen Bordeaux en Nîmes werd voor een klein halfuur stilgelegd nadat boze thuisfans het veld betraden. Zij uitten hun ongenoegen over het feit dat een kritisch spandoek, met betrekking tot het bestuur, werd verwijderd. Na het oponthoud werd de wedstrijd hervat, met de getoonde boodschap op het spandoek duidelijk zichtbaar. Bordeaux won met 6-0, Maja scoorde drie keer.

Richarlison tot 2024 bij Everton

De Braziliaanse international Richarlison heeft zijn contract bij Everton verlengd tot de zomer van 2024. De 22-jarige aanvaller scoorde vorig weekend tegen Leicester City zijn 20ste doelpunt in 50 wedstrijden voor de ‘Toffees’. Voor de Seleçao staat zijn teller intussen op 19 caps. “Ik wil hier graag lang blijven”, aldus Richarlison. “Hier ben ik international kunnen worden. De club vertrouwt me en ik vertrouw de club.”

Richarlison werd in de zomer van 2018 overgenomen van Watford, voor een bedrag van bijna 40 miljoen euro. De Braziliaan volgde destijds zijn trainer Marco Silva, die even voordien de overstap richting Goodison Park had gemaakt. In eigen land kwam Richarlison uit voor tweedeklasser America en het grote Fluminense uit Rio de Janeiro.

Nieuwe knieoperatie houdt Khedira weer poos aan de kant

Juventus zal Sami Khedira voor onbepaalde tijd moeten missen. De Italiaanse club liet weten dat de 32-jarige Duitser te veel last heeft van zijn linkerknie en woensdag een operatie zal ondergaan.

Het is niet de eerste keer dat Khedira onbeschikbaar is dit jaar. In februari moest de middenvelder al onder het mes voor een hartoperatie en in april werd hij al eens onder handen genomen aan de knie. Juventus liet niet weten wanneer Khedira terug fit zal zijn.

Balotelli mag beschikken bij Brescia

Brescia-voorzitter Massimo Cellino heeft aangekondigd dat Mario Balotelli Brescia gratis mag verlaten komende transferperiode. De Italiaanse woelwater zou niet geschikt zijn voor de degradatiestrijd. Hij scoorde slechts twee keer voor de ploeg waar het voor hem allemaal begon. Recent werd hij zelfs uit de A-kern gezet door de voorzitter.

De nieuwe coach, Eugenio Corini, zal hem niks in de weg leggen, als Balotelli wilt vertrekken. “Mario is droevig omdat hij zijn spel niet kan spelen. Het is een grote opoffering om te vechten tegen degradatie, hij dacht misschien dat het makkelijker zou gaan.” Tegen Hellas Verona vorige maand werd ‘Super Mario’ racistisch behandeld door de supporters.

Molde breekt contract van Alex Craninx open

De Noorse kampioen Molde FK heeft dinsdag bekendgemaakt het contract van haar doelman, onze landgenoot Alexandro Craninx, te hebben opengebroken tot eind 2023. Zijn vorige overeenkomst liep tot eind 2021. De 24-jarige Craninx, die in Malaga opgroeide, is een jeugdproduct van Real Madrid. Hij streek in de zomer van 2018 neer in Noorwegen.

Een jaar eerder had hij de deur in Madrid al dichtgetrokken. Hij kwam vervolgens in de Eredivisie, bij Sparta, en in de Spaanse derde klasse, bij Cartagena, niet tot spelen toe. Bij Molde werkte Craninx zich dit jaar wel op tot basisspeler. Hij kwam in 2019 tot 24 officiële duels voor Molde, dat begin november haar vierde landstitel veroverde. Eerder won Molde ook al het kampioenschap in 2011, 2012 en 2014.

“Ik beleef hier in Molde vanaf de eerste dag een fantastische tijd”, reageerde Craninx op de clubwebsite. “Ik voel me hier thuis, en erg welkom. We worden als spelers helemaal in de watten gelegd. Ik ben dan ook heel blij mijn contract te hebben kunnen verlengen. Samen met het team gaan we hard blijven werken om ook in de toekomst titels te kunnen vieren. En voor komend seizoen dromen we van deelname aan de Champions League (Molde start als kampioen van Noorwegen in de eerste voorronde, red.).

Casper Nielsen (Union) twee duels geschorst

Union zal het twee competitieduels zonder topschutter Casper Nielsen moeten zien te rooien. De Deense middenvelder van de Brusselse 1B-club werd voor twee speeldagen geschorst en moet ook 1.000 euro boete betalen, zo besliste de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag.

Op het veld van Lommel verpestte Nielsen net voor het halfuur een Brusselse counter. De topschutter van Union liet de bal te ver van zijn voet stuiten. In een poging om zijn foutje recht te zetten, ging Nielsen over de bal en plantte hij zijn studs op de enkel van de Lommelse verdediger Tim Siekman. Die schreeuwde het uit van de pijn. Scheidsrechter Willems hield de kaarten op zak, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie moest de Deense spelverdeler alsnog een sanctie vrezen.

De schorsing gaat pas in vanaf 5 december, waardoor Nielsen woensdagavond in het thuisduel van de achtste finales in de Croky Cup tegen Westerlo sowieso nog kan aantreden voor l’USG. Tenzij Union beroep aantekent, is de 25-jarige Deen geschorst voor de competitieduels in Westerlo (8 december) en thuis tegen Lokeren (15 december).

FIFA schorst Afghaanse official voor vijf jaar

Wereldvoetbalbond FIFA heeft official Mohammad Hanif Sediqi Rustam voor vijf jaar geschorst en ook beboet. Rustam is de voormalige assistent van de gewezen voorzitter van de Afghaanse voetbalbond Keramuddin Karim, die schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik. Daarvan zou Rustam op de hoogte zijn geweest, maar hij heeft dat nooit gemeld. Die verplichting had hij wel.

Diverse Afghaanse voetbalsters beschuldigden Karim van herhaaldelijk seksueel misbruik, in de periode van 2013 tot 2018. De schorsing van Rustam is dinsdag ingegaan. Hij mag de komende vijf jaar geen voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren. Rustam moet ook een boete betalen van 10.000 Zwitserse francs, omgerekend ruim 9.000 euro.

Jonge Belgen kennen tegenstanders

De Belgische jongens onder 17 jaar zijn tijdens de loting voor het EK U17 in 2021 ondergebracht in groep 4, bij Oekraïne, Georgië en Litouwen. De Belgen, gecoacht door Thierry Siquet, waren reekshoofd. Eén van de vier landen zal in de herfst van 2020 een minikwalificatietoernooi organiseren.

Ook de Belgische jongens onder negentien jaar kennen hun tegenstanders op weg naar het EK voetbal. De U19, gecoacht door Jacky Mathijssen, kwam bij de loting in het Zwitserse Nyon terecht in groep 13, met verder ook nog Spanje, Finland en de Faeroër Eilanden.

Na de loting voor de eerste kwalificatiefase voor het EK U19 van 2021 lootte de UEFA ook de groepsindeling voor de eliteronde voor het EK U19 van 2020. Het EK voor min 19-jarigen gaat elk jaar door. In die eliteronde werd België opnieuw gekoppeld aan titelhouder Spanje en verder Bulgarije en Noord-Macedonië.

Kees van Wonderen stopt als assistent van Nederlands bondscoach Ronald Koeman

Nederlands bondscoach Ronald Koeman moet op zoek naar een nieuwe assistent. Kees van Wonderen heeft zijn werk als assistent-bondscoach namelijk neergelegd. “Ik had het gevoel dat ik onvoldoende mijn ei kwijt kan in deze functie”, reageerde de vijftigjarige Van Wonderen. “Daardoor merkte ik dat ik niet meer helemaal gelukkig was in mijn werk.”

Van Wonderen werkte al bij de KNVB als coach van Oranje onder 17 jaar toen Koeman hem begin vorig jaar vroeg assistent te worden bij het ‘grote’ Oranje. Daar kwam later ook Dwight Lodeweges bij. Onder leiding van Koeman kwalificeerde het Nederlands elftal zich voor het EK van volgend jaar.

“Natuurlijk is het erg jammer dat Kees ons verlaat”, liet de bondscoach weten. “Hij had vanuit zijn functie een goede inbreng in onze staf.”

Kees van Wonderen was als speler een Feyenoord-icoon. Hij won met de Rotterdammers in 2002 de UEFA Cup.

Manchester City trekt deze winter geen nieuwe spelers aan

Manchester City trekt in de winterse transferperiode geen nieuwe spelers aan. Dat zegt coach Pep Guardiola van de Engelse kampioen. “Ik wil er geen nieuwe spelers bij in januari. Na het seizoen wel. Dan zullen er spelers vertrekken en moeten we verjongen”, aldus de Spaanse voetbalcoach. Manchester City heeft dit seizoen moeite om aan te haken bij koploper Liverpool. De ploeg staat derde in de Premier League met al 11 punten achterstand. De defensie lijkt de zwakke schakel. Door het vertrek van Vincent Kompany en de blessure van Aymeric Laporte is Manchester City twee centrale verdedigers kwijt, maar dat lijkt Guardiola niet te deren.

Hij heeft de Braziliaanse oudgediende Fernandinho, die zijn hele leven op het middenveld speelde, naar achteren gehaald. “Ik vind dat hij het goed doet op die positie, dus laat ik hem daar staan.”

Van Basten verwijderd uit FIFA 20

Marco van Basten is voorlopig geschorst als digitale speler in het FIFA 20 Ultimate Team. Dat heeft spelmaker EA Sports dinsdag laten weten. De verwijdering komt er naar aanleiding van zijn nazigroet in het Nederlandse voetbalprogramma De Eretribune bij FOX Sports. Lees er HIER meer over.

Excelsior Virton en coach Dino Toppmöller gaan uit elkaar

1B-club Excelsior Virton heeft laten weten verder te gaan zonder haar T1 Dino Toppmöller. De 39-jarige Duitser was pas sinds deze zomer hoofdcoach van de promovendus in de Proximus League. De club laat weten dat Toppmöller zelf ontslag nam. Onvrede met een deel van de bestuurskamer zou de aanleiding zijn geweest. Beide partijen zullen zich van commentaar onthouden.

Toppmöller kende een uitstekend seizoensbegin bij Virton. Onder leiding van de zoon van voormalig succescoach Klaus Toppmöller, die met Bayer Leverkusen ooit de Champions League-finale haalde, deed Virton tot het einde van de eerste periode mee om de eerste plaats. Uiteindelijk moesten de Luxemburgers in een rechtstreeks duel met OH Leuven de duimen leggen. Vanaf het begin van de tweede periode liep het een stuk minder. Virton kon uit zijn eerste drie duels in de tweede periode slechts twee punten halen.

Het is in 1B al de vijfde trainerswissel - op acht teams - dit seizoen. Eerder moesten ook Stijn Vreven (bij Beerschot), Stefan Gislason (bij Lommel), Glen De Boeck (bij Lokeren) en Arnar Gretarsson (bij Roeselare) al vroegtijdig hun boeltje pakken.

Toppmöller was als speler kort actief bij Manchester City en verder ook bij teams als Bochum, Eintracht Frankfurt en Augsburg. Als coach was hij de voorbije jaren succesvol in Luxemburg. Hij leidde Dudelange, de zusterploeg van Virton, naar drie landstitels op rij.

Nigeria volgt Dessers

11 goals en 5 assists in 15 matchen, beslissend om de 80 minuten. Het gaat hard voor Cyriel Dessers (24). Dat Heracles vijfde staat, heeft het in grote mate te danken aan onze landgenoot, momenteel topschutter in de Eredivisie. Hoewel, landgenoot? Dessers bezit ook de Nigeriaanse nationaliteit, en dat sijpelt stilaan door in West-Afrika. “Ik kreeg een berichtje van één van de assistenten van de bondscoach”, meldde Dessers. “Dat ze me volgen en mijn prestaties met interesse bekijken.” Dessers (ex-OHL en Lokeren) kreeg vlak voor het WK 2018 al eens zo’n bericht, maar tot een eerste selectie voor de Super Eagles leidde dat toen niet. (MVS)

Verschueren: “Op 2 à 3 posities versterken”

Je moet het hem nageven: zelfs als het minder loopt, is Michael Verschueren beschikbaar voor de media (en dus de achterban). De sportief manager van Anderlecht was gisteren te gast bij ‘La Tribune’ en ‘Extra Time’. Daarin zei hij dat Anderlecht in “een uitzonderlijke en diepe crisis” zit. “Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat het project zal slagen. Wat ik evenwel niet meer wil zien, is dat de spelers zich niet voor de volle honderd procent geven, zoals in Oostende. Daar hebben we met Franky, Vincent en de spelers over gepraat.” Verschueren zei ook dat hij volop bezig is met de voorbereiding van de wintermercato. “Het idee is om ons op twee à drie posities te versterken. Ik kan nu nog niet zeggen welke.” (PJC/VH)

Harde Anderlecht kern niet naar fanoverleg

Anderlecht ontvangt vandaag een supportersdelegatie. De Fanboard zal er spreken met Michael Verschueren, Vincent Kompany, Frank Vercauteren en wat spelers. De harde kern zal niet deelnemen aan het overleg, maar wacht de resultaten op Moeskroen af. Het valt niet uit te sluiten dat het in Henegouwen onrustig wordt als Anderlecht niet weet door te stoten in de Beker van België. (PJC)