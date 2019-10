Fiscale korting voor voetbalclubs neemt alleen maar toe Redactie

26 oktober 2019

16u24

Bron: Het Nieuwsblad 0 Belgisch voetbal De fiscale en RSZ-kortingen die de Belgische sportclubs krijgen, worden alleen maar groter. Dat bericht Het Nieuwsblad. De verantwoordelijken daarvoor zijn de profvoetbalclubs. Zij kregen vorig jaar bijna tachtig miljoen euro korting op de belastingen die zij normaal zouden moeten betalen op de lonen van hun spelers.

Het debat over de voordelen die professionele sportclubs krijgen op vlak van RSZ en bedrijfsvoorheffing leeft al langere tijd. Kort samengevat: voetballers met een monstersalaris betalen minder sociale bijdragen dan een gewone werkmens, en voetbalclubs mogen een groot deel bedrijfsvoorheffing investeren in de eigen jeugdwerking. Maatregelen die vooral het voetbal helpen. De politiek wil dat gunstregime herbekijken, zeker na het uitbreken van ‘Operatie Zero’. Maar voorlopig wordt de bevoordeling van de voetbalclubs dus alleen maar groter.

In 2018 is de fiscale korting voor Belgische sportclubs opgelopen tot 96 miljoen euro, zo schrijft Het Nieuwsblad. 80 miljoen daarvan was voor de 24 professionele voetbalclubs uit 1A en 1B. Verwonderlijk is dat niet, gezien de hoge bedragen die omgaan in het voetbal. Hoe meer de clubs betalen, hoe hoger de kortingen zijn waar ze op kunnen rekenen. Dat de stijging zich de volgende jaren - onder meer door de komst van grootverdieners als Mignolet, Kompany en Defour - zal doorzetten, is logisch. Bij de andere 700 sportclubs is de korting ongeveer hetzelfde gebleven, rond de 15 miljoen euro. Daarbij komt dan nog de RSZ-korting, die de clubs en de profsporters ook nog eens een besparing oplevert van ongeveer honderd miljoen euro.

SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke wil het wetsvoorstel voor de volledige afschaffing van de fiscale korting alvast opnieuw indienen, zo geeft hij aan in Het Nieuwsblad. “In periodes van budgettaire schaarste vinden wij niet dat dit soort excessen nog kan”, klinkt het. “Als socialist kan ik niet verdedigen dat de gewone werkmens de lonen van deze grootverdieners subsidieert. Voetbalclubs zijn intussen miljoenenbedrijven. Wat mij betreft, mogen zij die lonen gerust betalen, maar dan moeten ze dat maar met eigen middelen doen.” CD&V diende al een nieuw wetsvoorstel in, bij Open VLD zal dat ook gebeuren.