Filip Joos ruilt Eleven Sports voor Play Sports Hans Luyten

04 september 2020

09u06

Bron: De Morgen 8 Belgisch voetbal Voetbalanalist en -commentator Filip Joos (47) verkast van Eleven Sports naar Play Sports bij concurrent Telenet. Opvallend, want Eleven Sports bezit de uitzendrechten van het Belgische voetbal in de Jupiler Pro League.

In juli werd Filip Joos bij de start van het nieuwe voetbalseizoen door Eleven Sports nog voorgesteld als een van de nieuwe stemmen en gezichten. Net als Peter Vandenbempt (53) en Aster Nzeyimana (26) werd hij uitgeleend door Sporza. Dat hij nu alweer vertrekt richting Play Sports bij Telenet, is opmerkelijk. "Maar over de reden ga ik niet uitweiden, want ik heb geen zin in een polemiek. Tenzij Eleven Sports bijvoorbeeld zou beweren dat ik het Belgische voetbal wil verlaten, want dat klopt niet", aldus Joos. Bij Eleven Sports betreuren ze het vertrek van Joos, maar is er tegelijk begrip. "Wij eisen van niemand exclusiviteit en iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil", klinkt het.