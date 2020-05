Felice Mazzu ziet Union niet als stap terug: “Heel blij dat deze ‘challenge’ op mijn pad is gekomen” PDD/TLB

25 mei 2020

18u59 0 Belgisch voetbal Van RC Genk en de Champions League naar Union en 1B. Het lijkt een stevige stap terug, maar Felice Mazzu (54) voelt zich zeker niet ‘te groot’ voor de Brusselse traditieclub. “De waarde van een trainer wordt bepaald door zijn werk bij zijn huidige ploeg.”



Voor Mazzu kwam de nieuwe uitdaging bij Union Sint-Gillis precies op tijd. Als hij tegen 1 september geen nieuwe club zou hebben, dan zou hij opnieuw aan de slag moeten gaan als leraar Lichamelijke Opvoeding. “Ik ben uiteraard tevreden dat ik weer aan de slag kan. Ik krijg een kans bij een club die brandt van ambitie en een heel serieus project heeft opgezet”, zegt Felice Mazzu voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik ben ervan overtuigd dat ik het plezier zal terugvinden bij deze familiale club, met vurige achterban. Ik ben heel gelukkig.”

Je moet voelen dat een club je écht wil en dat was hier het geval. Dat is het allerbelangrijkste voor mij Felice Mazzu

Mazzu zet wel de stap terug van een topclub uit 1A naar een ploeg uit 1B. Op het eerste gezicht een verrassende keuze, maar niet volgens Mazzu zelf. “Deze periode is niet evident. Dit is een crisis en we kunnen niet voorspellen hoe het zal uitdraaien voor het voetbal. Ik ben heel blij dat deze challenge op mijn pad is gekomen. ‘t Is een grote uitdaging. Maar een grote verrassing zou ik dit niet noemen. Het belangrijkste is dat je je goed voelt. Je moet voelen dat een club je écht wil en dat was hier ook het geval. Dat is het allerbelangrijkste. De waarde van een trainer wordt ook maar bepaald door het werk dat hij doet bij zijn huidige club. Niet door andere dingen.”

Het loon van Mazzu in het Dudenpark is in overeenstemming met de opdracht: pittig. Volgens onze informatie is het salaris van Mazzu bij Union vergelijkbaar met dat van een subtopper in 1A. Daarvoor wordt verwacht dat hij Union meteen naar eerste klasse brengt. “Daarvoor heeft de club me toch geëngageerd en ik hoop dat dat zal lukken. Ik heb er alleszins ongelooflijk veel zin in.”

Tuinieren en tijd met de kinderen

De laatste weken werd Mazzu geciteerd als mogelijke opvolger van Michel Preud’homme bij Standard, mocht die op 13 juni beslissen om het voor bekeken te houden met de Rouches. Maar dat wil Mazzu ontkennen noch bevestigen. “Ik ben nu trainer van Union en dat is het belangrijkste. Wat ik tijdens die zes maanden zonder job gedaan heb? Ik heb thuis wat zaken op orde kunnen zetten, voor een voetbaltrainer is dat niet altijd evident. Ik heb veel in de tuin gewerkt en tijd gespendeerd met mijn kinderen; dat zijn positieve dingen. Ik denk dat de afgelopen periode belangrijk wordt voor het vervolg (van zijn carrière, red.). Daardoor zal ik zaken op een andere manier bekijken. Ik heb goed overleefd.”