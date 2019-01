Federaal parket onderzoekt samenwerking met Football Leaks-klokkenluider ‘John’ GVS

Het federaal parket onderzoekt of het kan samenwerken met Rui Pinto, beter bekend als 'John', de klokkenluider achter 'Football Leaks'. Dat bevestigt het parket. "We zijn uiteraard geïnteresseerd in de informatie die betrekking kan hebben op België", zegt woordvoerder Eric Van Duyse van het federaal parket. "We hebben wel pas de eerste stappen gezet om tot een mogelijke samenwerking te komen."

In april vorig jaar opende het Belgisch federaal parket een onderzoek naar voetbalclub RE Moeskroen, onder meer om na te gaan hoe de club erin was geslaagd om een licentie te krijgen voor voetbal in de Belgische eerste klasse. (lees onder de foto verder)

Volgens het federaal parket draait het onderzoek enerzijds rond op mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting. Meer bepaald willen de speurders nagaan of de Israëlische Moeskroen supermakelaar Pini Zahavi en zijn zakenpartner makelaar Fali Ramadani in 2016 en 2017 de club in handen hadden. Volgens de reglementen van de Fifa en de KBVB is dat verboden maar de voorbije jaren slaagde Moeskroen er altijd in de licentiecommissie en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ervan te overtuigen dat Zahavi niet de baas van de club was. Het gerecht onderzoekt nu of dat niet gebeurde met valse documenten.

Uit een onderzoek dat De Standaard eerder publiceerde op basis van documenten uit Football Leaks, bleek dat Zahavi eind 2016 zeker nog de sterke man bij Moeskroen was, terwijl officieel zijn rol al uitgespeeld was sinds het begin van dat jaar. Anderzijds onderzoeken de speurders ook of er sprake is van witwassen en of voetbalclub Moeskroen gesteund wordt of werd door illegale financiering, meer bepaald met miljoenen euro’s uit offshorebedrijven van Pini Zahavi.