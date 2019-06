FC Gratis Op Te Halen: dit elftal is einde contract en heeft ervaring te koop Kristof De Cnodder

19 juni 2019

06u45 0 Belgisch voetbal De voorbereiding op het nieuwe seizoen trekt zich stilaan op gang, maar enkele vaste waarden uit het Belgische profvoetbal hebben op dit moment nog geen werkzekerheid. Een dertigtal spelers uit 1A is einde contract en op zoek naar een andere uitdaging. Wij konden daaruit een ervaren ploegje distilleren, met in totaal maar liefst 2.083 matchen in onze hoogste klasse op de teller. Wie geeft deze jongens straks een kans? Ze zijn gratis op te halen...

DOEL

Babacar Niasse (22)

• Eupen

• 22 matchen

Deze wat slungelachtig ogende doelman stond de voorbije jaren in de schaduw van Hendrik Van Crombrugge. Net nu die op het punt staat te vertrekken, loopt Niasses contract af. Is er een ­Belgische ploeg bereid om hem straks op te vissen?

VERDEDIGING

Benoit Poulain (31)

• Club Brugge

• 114 matchen

Na 3,5 jaar en twee titels verlaat hij Club Brugge. Rond Nieuwjaar was er even sprake van een contractverlenging, maar Poulain droomde toen van een mooie transfer en dus werd het niets met Club. Na de afgesprongen ­onderhandelingen verdween de Fransman naar de achtergrond.

Olivier Deschacht (38)

• Lokeren

• 475 matchen

‘Mister Anderlecht’ breidde een vervolg aan zijn carrière bij Lokeren, maar daar is hij nu einde contract. De Waaslanders willen Deschacht graag houden, maar de verdediger kan ook hulptrainer worden in Kortrijk. Afwachten welke keuze de routinier straks maakt.

Jelle Van Damme (35)

• Antwerp

• 340 matchen

Van Damme was vorig seizoen nog sterkhouder én publiekslieveling op de Bosuil. Toch mag de robuuste verdediger nu beschikken. Het is een publiek geheim dat het scheef zat tussen Van Damme en trainer Bölöni. Uiteindelijk koos Antwerp voor Bölöni, wat meteen Van Dammes exit betekende.

MIDDENVELD

Bennard Kumordzi (34)

• Kortrijk

• 144 matchen

Na vijf seizoenen bij Genk en twee bij Kortrijk is deze Ghanees een halve Belg. Een schorsing wegens cannabis­gebruik zette ­Kumordzi even op een zijspoor, maar in de jongste maanden pakte hij toch nog aardig wat minuten.

Seth De Witte (31)

• KV Mechelen

• 213 matchen

De Witte moet na negen jaar ­opkrassen bij ‘zijn’ KV Mechelen en daar was hij kapot van. De Mechelse kapitein was de jongste tijd geen vaste basis­pion meer, maar bleef zijn rol spelen. In de gewonnen beker­finale stond De Witte wel in de ploeg en presteerde hij sterk.

Nils Schouterden (30)

• Eupen

• 194 matchen

Hoewel hij nooit bij een topclub speelde, is Schouterden toch een gewaardeerde eerste­klasser. Bij Eupen kwam hij in het voorbije ­seizoen weliswaar wat minder aan de bak. Krijgt de winger elders weer meer speelgelegenheid?

Gianni Bruno (27)

• Cercle Brugge

• 34 matchen

Na een lange periode in het buitenland belandde Bruno in 2017 bij Cercle, waar hij bij momenten zijn klasse toonde en dit seizoen 13 keer scoorde. De ex-belofteninter­national wil nu ergens anders zijn geluk ­beproeven.

Ivan Obradovic (30)

• Anderlecht

• 116 matchen

Obradovic zat vier jaar bij Anderlecht, maar belandde op een dood spoor. ­Inmiddels zouden ­Partizan Belgrado, Legia Warschau en een club uit Saoedi-Arabië interesse tonen. Obradovic hakte de knoop nog niet door.

AANVAL

William Owusu (29)

• Antwerp

• 107 matchen

Het ziet er niet altijd mooi uit, maar Owusu is wel een nuttige ploegspeler. Anderzijds heeft Antwerp tegenwoordig zo veel offensieve ­weelde dat een verlengd ­verblijf van Owusu geen must was. De spits zoekt nu een club waar hij meer kan spelen.

Tom De Sutter (33)

• Oostende

• 324 matchen

Hugo Broos wou De Sutter langer bij KVO houden, maar de technisch directeur moest zelf beschikken. Nu werd dus ook De Sutter ­bedankt. De jongste jaren liep het wat minder voor de ex-Rode Duivel, maar hij blijft wel een spits met 123 goals ­achter zijn naam.

Verder ook nog einde contract:

Benjamin Lambot, Lloyd Palun, Issa Marega, Isaac Koné (allen Cercle Brugge); Jordan Lotiès, Rémi Mulumba (beiden ­Eupen); Christophe Diédhiou (Moeskroen); Marko Miric ­(Lokeren); Thibault De Smet (AA Gent); Gojko Zajkov, Benjamin Boulenger (beiden Charleroi); Bryan Verboom (Zulte Waregem); Augusto Thalysson (STVV); Boy de Jong (Anderlecht); Jimmy De Jonghe, Tom Van Hyfte, Erwin Hoffer, Rubin Okotie, Emil Abaz (allen Beerschot)