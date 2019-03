Exclusief voor abonnees Faris Haroun in onze Speakers’ Corner: “Mijn vader en nonkels, acht uur in een busje naar Londen” Redactie

29 maart 2019

05u45 0 Speakers' Corner In de aanloop naar play-off 1 is Speakers’ Corner een nieuwe opzet van de redactie. Voor een keer is niet de journalist de baas. De spelers kiezen het onderwerp waarover ze wensen te praten - iets of iemand dat hen na aan het hart ligt. Zij bepalen de regels, uw krant is er om te registeren. Speakers’ Corner komt recht uit het hart. Vandaag: Faris Haroun, de 33-jarige middenvelder van Antwerp.

“Jos Vaessen noemde me ooit in een krant de grootste ontgoocheling van zijn voorzitterschap. Dat kwam hard aan. Ik was nog maar 21. Mijn vader merkte tijdens een reservenwedstrijd dat ik niet meer mezelf was. Hij reed zonder dat ik van iets wist naar mijn ­appartement in Aken. Daar hing hij foto’s op. Van mijn debuut, mijn eerste goal, ­overwinningen... ‘Laat je door ­niemand naar ­beneden halen, Faris. Kijk wat je al voor ­mekaar kreeg.’ Het was exact de boost die ik nodig had.”

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen