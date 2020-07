Fans bij herstart Pro League? Epidemioloog Van Damme countert: “Zoiets is momenteel helemaal niet aan de orde” Redactie

22 juli 2020

19u56 0 Jupiler Pro League De Pro League lanceerde vandaag een voorstel om bij de competitiestart beperkt publiek toe te laten in de stadions. De finale beslissing ligt bij de overheid, maar epidemioloog Pierre Van Damme verwacht niet dat het voorstel werkelijkheid zal worden. “We moeten de afstand tussen mensen behouden, en ze zeker niet dichter bij elkaar brengen”, vertelde hij aan VTM Nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Damme is sceptisch over het voorstel van de Pro League om beperkt publiek toe te laten bij de competitiestart op 8 augustus. “Die datum is waarschijnlijk het moment waarop we een piek van de tweede golf zullen beleven. Dan denk ik dat we ons gezond verstand moeten gebruiken en dat we moeten nagaan hoe we net de afstand tussen mensen kunnen behouden, en ze zeker niet bij elkaar brengen.”

De epidemioloog verwacht dat de Nationale Veiligheidsraad verdere versoepelingen in de koelkast zal stoppen. Het voorstel van de Pro League staat daar dus eigenlijk helemaal haaks op. “Ik denk dat we inderdaad een ‘sense of urgency’ proberen te creëren dat we echt in die tweede golf zitten. We moeten er alles aan doen zodat die veel minder uitgesproken is dan de eerste golf, net om alle sectoren te beschermen en om de mensen ook wat gelukkig te houden. We proberen een balans te vinden tussen wat kan en wat niet kan, en dan vrees ik dat het voorstel van de Pro League in die laatste categorie valt.”

Bekijk hieronder het integrale gesprek met epidemioloog Van Damme:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Pro League: “Klaar voor matchen mét beperkt publiek”