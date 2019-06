Fandorp Rode Duivels verhuist, Hazard trakteert zaterdag JH

04 juni 2019

12u49 10 Belgisch voetbal Komende zaterdag en volgende dinsdag spelen de Rode Duivels EK-kwalificatiematchen tegen respectievelijk Kazachstan en Schotland. Aanvoerder Eden Hazard wordt zaterdag gehuldigd voor zijn honderdste match, die hij in maart speelde in Cyprus. Daarom trakteert de aanvoerder de eerste duizend fans in het fandorp, dat verhuist naar het Koning Boudewijnstadion zelf.

Vorige jaren vonden de festiviteiten in het fandorp in de buurt van het Atomium plaats. Om de fans meer te betrekken, verhuist het fandorp nu naar het Koning Boudewijnstadion. “Het nieuwe fandorp, dat ruim tweeënhalf uur voor de aftrap de deuren opent, moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de Belgische voetballiefhebbers vlot het stadion binnenstromen. Daarna kunnen de supporters hun eigen voetbaltalenten showen in verschillende attracties, zoals panna-veldjes. Rond 19u45 starten de festiviteiten in de tribune zélf met een DJ-set van Maarten & Dorothée van Qmusic”, klinkt het bij de KBVB. Als deze test in de smaak valt bij de fans, zal de voetbalbond deze formule ook herhalen voor de andere thuiswedstrijden. “We zijn benieuwd naar de feedback van de supporters”, voegde Manu Leroy, Marketing Director van de Rode Duivels, nog toe.

Maar er is nog een extra reden tot feest: Eden Hazard wordt zaterdag gehuldigd voor zijn honderdste cap als Rode Duivel, die hij in maart al speelde op het veld van Cyprus. Ter gelegenheid trakteert de aanvoerder de eerste duizend fans op bier en frisdrank. Tijdens de match tegen Kazachstan zal ‘1895', de officiële supportersclub van de Belgische nationale ploeg, uitpakken met een tifo om de kapitein te bedanken.