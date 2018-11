Fan van Kortrijk die apengebaren maakte richting Mpoku excuseert zich uitgebreid bij Standard-speler: “Voel me heel schuldig over wat ik deed” TLB

13 november 2018

14u15 0 Belgisch Voetbal “Niet ons beste voetbal? Je m’en fous”, sprak Paul-José Mpoku afgelopen weekend. Na de match tegen KV Kortrijk (0-2-winst) werd hij - net als vorig seizoen - racistisch bejegend door de thuisfans. “Dat raakt me niet”, zei Mpoku nog. Maar de KVK-fan in kwestie schaamde zich toch voor zijn daden. Via Instagram excuseerde de supporter in kwestie zich inmiddels uitgebreid bij ‘Polo’.

“Dag Polo, ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik gisteren deed. Ik ben die man die je op het einde van de match aan het zoeken was voor die aap-dingen, de man naar wie je wees...Ik ben er zeker van dat je weet wie ik ben. Ik voel me heel schuldig over wat ik deed. Ik zag de artikels in de krant over de racistische zaken. Eerst en vooral ben ik geen racist, er waren gewoon veel emoties na deze wedstrijd, waarin Kortrijk zoveel beter was... Je bent een geweldige speler, blijf jezelf en doe zo voort. Sorry!”

Mpoku kon de actie van de fan duidelijk pruimen en aanvaardde de excuses. “Geen probleem”, schrijft de speler van Standard. “We maken allemaal fouten. Maar het belangrijkste is om jouw fout te erkennen en ze niet meer opnieuw te maken.”