Fall mist door bijzonder akkefietje openingsgoal van Charleroi

25 februari 2018

Mamadou Fall heeft wat last van knellende schoenen... 👟😅

Chris Bedia bracht Charleroi op het veld van Mechelen na dertien minuten op voorsprong. Toch ging niet de Ivoriaan, maar wel Mamadou Fall met alle aandacht lopen. De pijlsnelle vleugel van de Carolo's was betrokken bij de actie die vooraf ging aan de openingstreffer, maar bleef vervolgens met zijn rechterschoen haken in de reclameborden. Terwijl zijn collega's de 0-1 aan het vieren waren, vroeg de onfortuinlijke Senegalees om hulp. Pas enkele minuten later werd Fall bevrijd.