Fabien Camus vrij onder voorwaarden mits betalen van borgsom van 20.000 euro RTZ

26 oktober 2018

De raadkamer in Tongeren laat voetballer Fabien Camus vrij onder voorwaarden mits betaling van een borgsom van 20.000 euro. Camus, die deze week werd opgepakt op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie, verscheen vanmorgen voor de raadkamer.

“Mogelijk is hij in verdenking gesteld omdat hij Bayat kent. Anders zie ik niet in waarom hij gearresteerd is”, zei zijn advocaat Didier de Quevy bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren. “We hopen op een voorwaardelijke invrijheidsstelling.” En zo geschiedde.

De Quevy liet nog weten dat Camus onder de indruk was van de gebeurtenissen. “Hij is erg aangeslagen na wat hem deze week overkomen is en ontkent alles wat hem ten laste wordt gelegd”, aldus De Quevy. “Hij ging in Frankrijk wonen waar hij werk gevonden heeft en kwam spontaan terug naar Belgie omdat hij dacht dat de ondervraging een halfuur zou duren. Dan komt hij in de gevangenis van Lantin terecht en dat is niet leuk.”