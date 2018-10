Fabien Camus blijft in cel: federaal parket gaat in beroep tegen voorwaardelijke vrijlating Redactie

26 oktober 2018

21u32

Bron: Belga 7 Belgisch Voetbal Het federaal parket gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer in Tongeren om de 33-jarige voetballer Fabien Camus voorwaardelijk en mits betaling van een borgsom vrij te laten. Dat maakte het federale parket vanavond bekend. Zo blijft Camus in de cel.

De ex-speler van KV Mechelen werd woensdag aangehouden in kader van de operatie Propere Handen, een fraudeonderzoek in het Belgische voetbal van het federale parket. Camus is de eerste voetballer die in dit dossier achter de tralies belandde.

De raadkamer in Tongeren besliste hem vandaag mits betaling van een borgsom onder voorwaarden in vrijheid te stellen. Door het hoger beroep moet de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) zich binnen twee weken over zijn aanhouding buigen. Camus is in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwaspraktijken. Zijn advocaat Didier de Quevy beweerde dat zijn cliënt mogelijk in verdenking is gesteld omdat hij voetbalmakelaar Mogi Bayat kent.

Acht verdachten moesten vandaag voor de Antwerpse KI verschijnen waar een beslissing zou vallen over hun verdere aanhouding. Advocaat Hans Rieder heeft voor scheidsrechter Bart Vertenten een uitstel gevraagd en gekregen. De KI buigt zich op 8 november over de aanhouding van Vertenten, die ook een wrakingsverzoek tegen de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin had ingediend dat op 5 november wordt behandeld. Voor de andere zeven verdachten wordt de behandeling dinsdag 30 oktober verder gezet.