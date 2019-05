Exclusief voor abonnees Extreme make-over: zomer belooft heet te worden op Standard

Frank Dekeyser

07 mei 2019

05u30 0 Belgisch voetbal Belangrijke weken en maanden voor ­Standard de Liège – maak u klaar voor een hete (transfer)zomer in Luik.

Michel Preud’homme reageerde gelaten na het verlies tegen ­Anderlecht. Atypisch MPH – iemand die leeft van overwinningen en baalt na elke nederlaag. Maar de Standard-trainer/ondervoorzitter/technisch directeur heeft voor zichzelf al uitgemaakt dat hij met deze spelersgroep het maximum heeft bereikt. Play-off 1 en wellicht een Europees ticket. Te wisselvallig, niet allemaal ­gedreven genoeg. Bij sommigen ontbreekt de drive, de wil om ­beter te doen.

Intern zijn ze er in Luik al langer uit: de spelerskern moet komende zomer worden opgekuist én er moet een kwaliteitsinjectie ­komen. Simpel wordt dat niet. Met Marin is de eerste sterkhouder al weg, hij trekt in de zomer voor 12,5 miljoen euro naar Ajax.

