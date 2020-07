Extra peper en zout voor 1B-finale: Beerschot wilde OHL-spelers wegkapen HML/KDC

27 juli 2020

06u12 8 Belgisch voetbal Afgelopen weekend lekte uit dat Beerschot enkele weken geleden Leuvens kapitein Frédéric Duplus en smaakmaker Yannick Aguemon heeft benaderd voor een overstap. Dat werd ons door verschillende bronnen bevestigd.

Het vorige contract van beide spelers bij OHL liep eind juni af en dus was Beerschots toenaderingspoging op zich reglementair. Maar op deontologisch vlak kan je je er natuurlijk wel vragen bij stellen. Uiteindelijk kwam het in geen van beide gevallen tot een transfer. Duplus en Aguemon verlengden bij Leuven en kunnen straks dus tégen Beerschot aantreden in de return van de promotiefinales. Jan Van den Bergh - die door AA Gent werd uitgeleend aan OHL - verhuisde eind vorige week wél naar het Kiel.

Lees ook:

Geen fans welkom op Den Dreef tijdens return van promotiefinale OHL-Beerschot

Mulder en Degryse analyseren de cruciale week waar ons Belgische voetbal voor staat: “Ik wíl het niet meer volgen, ik begrijp het niet meer!” (+)