Expertenpanel moet inbinden in maatregelen rond voetbalmakelaars: een maat voor niets PJC

04 mei 2019

08u44 0 Voetbal Te hoog gemikt. Het expertenpanel dat voor strengere regelgeving voor makelaars moest zorgen, leverde een ambitieus plan, maar daar blijft weinig van over. Enkel het clearing house lijkt er te komen.

12.849.402 euro. Dat is de som die Anderlecht tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 betaald heeft aan "tussenpersonen" - lees: makelaars. De 24 profclubs komen samen aan ruim 48,6 miljoen euro. Hallucinante bedragen die wegvloeien uit het Belgische voetbal, wat maakt dat men er op bondsniveau en bij de Pro League werk van maakt om die uitwassen op korte termijn te beperken. De Pro League stelde een expertenpanel samen, met daarin ex-vicepremier Melchior Wathelet, Pro League-CEO Pierre François en FC Barcelona-advocaat Wouter Lambrecht. Zij moesten een doorlichting maken.

Dat trio deed zijn huiswerk meteen grondig, in april hadden ze een eerste, uitgebreid voorstel op papier. Daarin een cruciale rol voor de introductie van een clearing house, een controleorgaan dat erop moet toezien dat alle transfers en de makelaarscommissies correct betaald worden en waarover een grote consensus bestaat binnen de Pro League. Waarschijnlijk komt dat er nog dit jaar.

Daarnaast was er het voorstel om spelers in plaats van clubs te laten betalen voor de tussenkomsten van makelaars, wat nu niet gebruikelijk is in het Belgische voetbal. Ook zouden clubs geen managers meer mogen aanstellen voor uitgaande deals.

Maar Wathelet en collega’s deden in april ook meer creatieve suggesties dan bovenstaande. Zo was er de denkpiste om clubs geen inkomende transfers meer te laten doen via de makelaar van de T1. Een fictief voorbeeld: dan zou Racing Genk Brandon Mechele niet mogen aantrekken, omdat die bij hetzelfde bureau zit als Genk-coach Philippe Clement (SportPlus). En nog snel even wisselen van makelaar zou in dat geval ook geen oplossing bieden: als een speler zijn contract bij zijn begeleider verbreekt, zou dat pas officieel worden ná de daaropvolgende mercato. Allemaal om belangenvermenging te vermijden.

Niet conform de wet

Het werkstuk van het expertenpanel kon evenwel op weinig begrip rekenen bij de BFFA, de Belgische makelaarsvereniging. "Het is ten eerste niet conform de wet, en ten tweede contraproductief. We roepen de Pro League op om op de resetknop te drukken. Om dit verschrikkelijk slechte voorstel ter regulatie te vergeten. En om eindelijk samen te werken om het Belgisch voetbal transparanter te maken."

De resetknop kwam er niet aan te pas, maar het expertenpanel heeft, ook na aanbevelingen vanuit de Pro League, wel aanpassingen doorgevoerd. Voorlopig is de passage over de betalingen van makelaars door voetballers doorschrapt, zo blijkt uit een document dat we konden inkijken. Voorts zouden clubs niet enkel voor uitgaande deals managers mogen inschakelen, zoals oorspronkelijk geopperd. En clubs mogen wél spelers aantrekken die dezelfde agent hebben als de hoofdcoach, zo staat er te lezen in het nieuwe voorstel. En als een speler zijn overeenkomst met een makelaar verbreekt, dan moet hij niet nog een transferperiode met hem werken.

Clearing House wél

Van het oorspronkelijke ambitieuze plan blijft dus niet héél veel over. Het controleorgaan 'clearing house', dat gefinancierd zou worden door de Pro League-clubs en de aangesloten makelaars, staat nog uitgebreid beschreven. Dat onderdeel is vrijwel onaangeroerd behouden, ondanks kritiek van de BFFA. Die ergerde zich aan het feit dat de bond en de Pro League de clearing house-leden eerst zouden aanduiden én nadien ook nog eens controleren. "Hoe kan dat instituut dan onafhankelijk zijn?", klonk het vorige maand geïrriteerd bij BFFA, maar aan dat aspect is in deze nota fundamenteel eigenlijk weinig veranderd.

Dat geldt ook voor de eventuele sancties bij overtredingen. En die zijn zwaar. Het gaat voor de clubs van waarschuwingen over boetes ter waarde van 10% van het televisiegeld tot transferverboden en puntenaftrek. Voor tussenpersonen staan er intrekkingen van registratie op het spel, spelers riskeren schrappingen van de bondslijsten. Een mens zou toch twee keer nadenken voor hij sjoemelt.

Maandag komt het werkstuk van het expertenpanel ter sprake op de Raad van Bestuur van de Pro League, een stemming komt er waarschijnlijk op 7 juni. Maar het wordt sowieso niet zo revolutionair als gehoopt. Eerder een maat voor niks...