Ex-topref Serge Gumienny over tumultueuze ‘Super Sunday’: “De videoref maakt het té theoretisch, maar hier heeft de voetbalwereld om gevraagd” Bart Fieremans

04 februari 2019

07u00 0 Belgisch Voetbal Niet Club Brugge, AA Gent, Anderlecht of Standard speelden de hoofdrol op ‘Super Sunday’, maar de videoref Club Brugge was woedend omdat de VAR geen penalty gaf, Standard reageerde furieus op een afgekeurde goal. Ex-topref Serge Gumienny geeft zijn mening: “De videoref maakt voetbal té theoretisch, maar hier heeft het voetbal om gevraagd.”

Visser kon niet anders dan Preud'homme naar de tribune sturen. En de voetbalbond moet de nodige sancties treffen om hem daar een tijdje te houden. Serge Gumienny over het protest van MPH

“Als dit geen penalty is, dan ben ik dom”, zo maakte Club-coach Ivan Leko met een spitante oneliner duidelijk dat hij niet begreep waarom de video-arbitrage (VAR) bij de fout van Birger Verstraete op Hans Vanaken in de slotfase tegen AA Gent niet tussenkwam. En op Sclessin ontvlamde de topper tegen Anderlecht helemaal toen Carcela zijn wereldgoal afgekeurd zag na tussenkomst van de VAR. Die had een voorafgaandelijke fout van Laifis op Bakkali geconstateerd.

Serge Gumienny, de voormalige nummer één van het Belgische scheidsrechtersgild, gaf over beide fases aan onze redactie zijn mening. Over de penaltydiscussie in het Jan Breydelstadion geeft hij Club Brugge gelijk: “Club heeft recht op een strafschop. Iemand zo omverspringen – of boénken als ik het zo mag noemen – is een fout. Als dit in de zestien meter gebeurt, is het strafschop.” Volgens Gumienny had de VAR scheidsrechter Bram Van Driessche mogen adviseren om de beelden te bekijken. “De hoofdverantwoordelijkheid ligt bij hem. Maar misschien hebben ze de fase bij de VAR meer als een normale botsing en dus spelfeit gezien in plaats van een spelfout. Maar bij het bekijken van de beelden vond ik dit een clear error.”

Bij de afgekeurde wereldgoal van Carcela zegt Gumienny dat hij er kan inkomen dat de VAR tussenkomt en scheidsrechter Visser uiteindelijk de goal afkeurt. “Als je het laatste beeld van dat duel om de bal ziet, is er een fout op de voet. Een lichte fout is ook een fout, en omdat die fase voorafgaat aan het doelpunt is het volgens de instructies correct om die goal af te keuren.”

Gumienny vindt de fase illustratief voor hoe de VAR het voetbal radicaal veranderd heeft: “En de vraag is of de neutrale voetbalfan hier blij mee is? Zonder de VAR zou dit doelpunt gewoon goedgekeurd zijn zonder dat er een haan om kraait. En als zoiets tijdens de match gebeurt, en er vloeit geen doelpunt uit voort, zal er ook geen haan naar kraaien. Dezelfde discussie bestaat nu met een buitenspelfase waarbij de VAR een doelpunt afkeurt omdat een speler een teen of een schouder buitenspel staat. Dit toont aan hoe de VAR het voetbal theoretisch heeft gemaakt. In mijn ogen soms té theoretisch. Maar nu krijg je wel waar de voetbalwereld om gevraagd heeft.”

Gumienny vindt het wel niet kunnen hoe Standard-trainer Michel Preud’homme na de afgekeurde goal helemaal over de rooie gaat: “Zoiets kan je als scheidsrechter niet laten passeren. Je kan niet anders dan hem naar de tribune sturen. En de voetbalbond moet de nodige sancties treffen om hem daar een tijdje te houden.” Het temperament van Preud’homme is bekend, of dat een verzachtende omstandigheid is? Gumienny: “Het zijn altijd wat dezelfden. Maar in Nederland heeft Preud’homme nooit zo fel gereageerd, in België denkt hij dat hij zich dat wel kan permitteren. De ene week is de VAR in zijn voordeel, de andere week in zijn nadeel. Dan moet je je toch kunnen beheersen. Je kan ook zoals de trainer van Oostende, Gert Verheyen, op een volwassen of acceptabele manier kritiek hebben”.