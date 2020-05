Ex-speler Anderlecht en AA Gent (38) overleden in Servië MXG

23 mei 2020

20u39 2 Voetbal Miljan Mrdakovic is vrijdag dood teruggevonden op zijn appartement in Belgrado. De 38-jarige Serviër pleegde volgens Servische media zelfmoord. Mrdakovic was een aanvaller en speelde in de jeugd voor Anderlecht. Later kwam hij ook nog een seizoen uit voor AA Gent.

Mrdakovic begon z’n carrière in Servië bij Radnicki Nis en Partizan Belgrado. In 1998 verkaste de Serviër, hij was toen amper 16 jaar, naar Anderlecht. Hij doorliep er drie jaar de jeugdreeksen en werd in 2001 opgenomen in de A-kern van paarswit. Minuten in het eerste elftal maakte hij echter niet. In 2002 leende Anderlecht hem uit aan Eendracht Aalst. Daar speelde hij drie wedstrijden.

De Serviër keerde terug naar z'n thuisland bij OFK Belgrado. Daar toonde hij z’n neus voor doelpunten door in één seizoen twintig keer te scoren in 32 wedstrijden. AA Gent haalde hem terug naar België. Bij de Buffalo’s speelde hij onder Jan Olde Riekerink en Herman Vermeulen één seizoen (2003-2004). Hij droeg 24 keer de kleuren van Gent en scoorde vijf keer.

Daarna vertrok Mrdakovic opnieuw en haspelde hij heel wat clubs in Europa af. Hij speelde onder meer voor Salzburg, Maccabi Tel Aviv en Vitoria Guimarães. De Serviër beëindigde z'n carrière in 2017 - opnieuw bij OFK Belgrado. Hij was toen 35.

Mradkovic maakte daarnaast ook deel uit van de Servische nationale ploeg die aantrad op de Olympische Spelen in Peking, in 2008. Daar speelde hij drie wedstrijden en scoorde hij één keer.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.