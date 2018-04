Ex-Rode Duivel: "'Vuile zwarte' heb ik zo vaak te horen gekregen. Wie dat roept op straat, wordt bestraft. In een voetbalstadion roepen ze dat met duizenden tegelijk" MDB

29 april 2018

09u03

Bron: De Zondag 0 Belgisch Voetbal Hoe zou het nog zijn met Mbo Mpenza? De voormalige Rode Duivel en spits heeft zijn voetbalschoenen al een tijdje aan de haak gehangen, maar dat betekent niet dat de Belg met Congolese roots is verdwenen uit de voetbalwereld. De 41-jarige Mpenza wil maar al te graag de strijd met het racisme in het voetbal aanpakken.

Zijn actieve voetbalcarrière heeft de broer van Emile Mpenza al een tijdje vaarwel gezegd. Nu wil Mbo zijn schouders zetten onder andere projecten. "Ik wil graag iets teruggeven aan de samenleving", vertelt Mpenza in de De Zondag. "Zelf heb ik zoveel gekregen waardoor ik dat zie als een morele plicht. De strijd tegen racisme ligt me bijvoorbeeld na aan het hart."

Daarmee kaart Mbo Mpenza een probleem aan dat hier en daar jammer genoeg nog steeds actueel is in de voetbalwereld. De voormalige spits was zelf al vroeg in zijn carrière slachtoffer van racisme. "Op mijn zeventiende speelde ik in tweede klasse bij Kortrijk. Wanneer ik de bal raakte, klonk er 'oe oe oe' door het stadion. Die apenkreten waren perfect normaal in die tijd. Nu kan een scheidsrechter de wedstrijd stilleggen en dat is een grote stap vooruit. De strijd is echter nog niet gestreden. Daarom pleit ik voor hardere straffen zoals bijvoorbeeld een levenslang stadionverbod. Anders stopt het nooit. Maar wie beslist die straffen? Mensen die nooit een slachtoffer waren en die kunnen de impact dan ook niet inschatten."

Wanneer ik de bal raakte, klonk er 'oe oe oe' door het stadion. Die apenkreten waren perfect normaal in die tijd Mbo Mpenza

Mpenza vertelt ook dat het een invloed had op zijn spel. "In het begin was ik bang om de bal te krijgen, maar je leert er wel mee leven. Na een tijdje denk je zelfs dat die kreten normaal zijn. Dat klinkt erg eh. 'Vuile zwarte', dat heb ik zo vaak te horen gekregen. Dat blijft je raken, altijd. Wie dat roept op straat, wordt bestraft. In een voetbalstadion krijsen ze dat echter met duizenden tegelijk. Blijkbaar kan dat zomaar."