Ex-matroos moet storm in het Brugse doel bedwingen: "Ik ben een zeeman" TTV

05 juli 2018

09u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Na zes onwaarschijnlijke maanden - waarin hij plotsklaps van nobody tot target van Real Madrid gebombardeerd werd - moet Karlo Letica (21) de keepersproblemen van Club doen vergeten. Maak kennis met de rijzende ster van het Kroatische voetbal, die twee jaar geleden nog als matroos toeristen langs de Dalmatische kust begeleidde.

Het verhaal van Karlo Letica, straks eerste doelman bij Club Brugge, leest als een sprookje. Veel stormachtiger kan een doorbraak immers niet zijn dan de tornado waarin de jonge doelman en vriend van Lovre Kalinic (AA Gent) tijdens de terugronde van vorig seizoen terechtkwam. Letica, opgegroeid in het idyllische vissersdorpje Omis, doorloopt 25 kilometer verderop de Dalmatische kust de jeugdreeksen van Hajduk Split, maar een grote toekomst lijkt voor hem nooit weggelegd. Dat is nog steeds zo wanneer hij als belofte een eerste contract tekent. Rond die tijd klust Letica nog steeds bij als matroos in het familiebedrijf van zijn ouders, dat vele toeristen langs de Kroatische Riviera loodst: "Voor mij was dit normaal, totdat ik er vorig seizoen plots geen tijd meer voor had. Samen met mijn vader, moeder, broer en zus. Het is een soort van zevendaagse cruise langs de kust. Hadden de zes voorbije maanden er anders uitgezien, dan was ik misschien voor altijd op het water beland. Duiken, vissen, varen... daar word ik gelukkig van. Ik ben een zeeman (lacht)."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN