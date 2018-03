Ex-kampioenen van Cercle Brugge geven raad: "Ga voluit en denk niet te veel na" Tomas Taecke

10 maart 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving Belgisch Voetbal Het is D-day voor Cercle Brugge. In de aanloop van hun cruciale wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk polsten we vijf ervaringsdeskundigen naar hun raadgevingen met het oog op promotie. Vooraleer ze vanavond op uitnodiging van Cercle in groep aanwezig zullen zijn in het Jan Breydelstadion, geven de promotiehelden van 2003 hun ultieme tips voor Vercauteren en co.

Johnny Nierynck: "Geef Beerschot Wilrijk het gevoel dat er niets te rapen valt"

Vandaag: Oostendenaar Nierynck is vandaag zaakvoerder bij Brico in Brugge. De ex-verdediger van Cercle en KVO was vorig seizoen assistent bij groen-zwart en vandaag hoofdtrainer bij provincialer Bredene.

"Ze moeten er vol voor gaan en mogen niet twijfelen. Cercle moet met een mentaliteit op het veld komen waarbij ze uitstralen: 'Dit is van ons. Hier valt niets te rapen'. Ze moeten niet bang zijn, maar elk duel winnen en ervoor zorgen dat Beerschot Wilrijk niet het gevoel krijgt dat het allemaal wel meevalt. Snel, verticaal voetbal. De tegenstander continue onder druk houden en met veel drive spelen. Dit moet eigenlijk in de kleedkamer al beginnen. Bij Cercle lopen er ook heel wat venten en is er veel gestalte, dus ik heb er een goed gevoel bij. Zelf ben ik meermaals van tweede naar eerste klasse gepromoveerd. Ik maakte vier of vijf eindrondes mee en ben twee keer kampioen geworden. Het gevoel dat je hebt wanneer je voor promotie speelt, is fantastisch. Ik zou geld geven om dit nog eens mee te maken."

Frederik Boi: "Wees positief in de tribunes"

Vandaag: Boegbeeld Boi is bezig aan zijn laatste seizoen bij provincialer Blankenberge en werkt bij technologiebedrijf Epson. Speelde na de promotie in 2003 op een korte periode bij OH Leuven na zijn ganse profcarrière bij Cercle Brugge.

"Speel alsof het een normale match is. Probeer niet te denken aan de belangen. Ik vrees dat heel wat supporters snel negatief zullen doen en heel gestresseerd zullen zijn. Als ze dit zullen overbrengen op de spelers, wordt het een moeilijk verhaal. Speel je wedstrijd en amuseer je. En op het einde van de rit zie je dan wel. Cercle wil het, maar Beerschot Wilrijk wil het ook, hé. Het is niet omdat je het wil, dat je het zal krijgen. Cercle begint met een 1-0-achterstand, maar dat is niet onoverkomelijk. Een toernooi win je ook niet op de eerste, maar wel op de laatste dag. Terwijl je een toernooi wel kan verliezen op de eerste dag en dat is niet gebeurd. Op het Kiel speelde Cercle misschien wat defensiever, maar zonder die blunder was het wellicht 0-0 gebleven. Die flater van Nardi kan trouwens nooit de reden zijn waarom Cercle niet zou promoveren. Er zijn genoeg andere momenten of kansen dit nog recht te zetten."

Kristof Arys: "Hopen op een goeie Mercier"

Vandaag: Arys vierde na zijn periode bij Cercle Brugge nog zes keer de promotie, van tweede nationale tot tweede provinciale, vooraleer hij als team manager bij amateurclub Knokke aan de slag ging. Vandaag is hij sportief coördinator bij de nummer 2 in eerste amateur.

"Het wordt een heel andere match dan op ’t Kiel, waar het thuisvoordeel echt een groot voordeel bleek voor Beerschot Wilrijk. Toen was het stadion uitverkocht, deze keer in Brugge niet. Toch moet Cercle het thuisvoordeel ook op zijn beurt kunnen uitbuiten. Voor mij zijn ze voor eigen volk dit seizoen ook een pak sterker dan buitenshuis. Iedereen vond de 1-0 een slechte uitslag, maar het voordeel is dat Cercle nu moet komen. Ze kunnen hun eigen spel spelen en moeten hopen op een ‘superdag’ van Mercier. Hij is toch de bepalende speler. Als Beerschot Wilrijk er niet in slaagt om Mercier vast te zetten, dan zie ik het goed komen. Volgens mij wordt het 2-0. Een tegendoelpunt kan fataal zijn, maar ook dan blijft alles mogelijk. Hopelijk is er bij doelman Nardi niets blijven hangen. Hoe je het draait of keert, hij is een heel goeie, maar nog steeds jonge keeper. Die kinderlijke en cruciale fout kan blijven hangen, laat ons hopen dat dit niet het geval zal zijn. Ik zeg altijd: als voetballer moet je groot zijn op de grote momenten. Aan Cercle om dat zaterdagavond te tonen."

Jerko Tipuric: “Wees geduldig”

Vandaag: Bracht Cercle Brugge als coach terug naar eerste klasse, maar zag zijn contract bij groen-zwart ondanks de redding in de hoogste afdeling één jaar later niet verlengd worden. Keerde in 2014 terug bij de ‘vereniging’ als assistent-trainer en is vandaag coach van provincialer Blankenberge.

"Begin bij het begin. En dat is goed voorbereid zijn. Er is een verschil tussen klaar zijn en voorbereid zijn. Fysiek, mentaal, tactisch: een resultaat kan toevallig zijn, maar als je goed gewerkt hebt en voorbereid bent, maak je een grote kans om in je doel te slagen. Het zal tot het einde spannend zijn, want beide ploegen liggen dicht bij elkaar. Wie met het meeste energie in de tank in de finale fase komt, zal het uiteindelijk halen. Cercle moet geduldig zijn. De uitslag en het spel waren in Beerschot Wilrijk niet zo goed, maar dat hoeft niets te betekenen. Ik zeg vaak: een wedstrijd verlies je nooit aan de rust. Geduldig zijn en de juiste dingen doen, dan komt het goed voor Cercle."

Denis Viane: "Beerschot Wilrijk meteen bij de keel grijpen"

Vandaag: Boegbeeld van Cercle, dat op een uitleenbeurt aan Antwerp zijn ganse carrière voor groen-zwart speelde. Keerde er later terug als beloftentrainer en assistent onder Van Wijk.

"De uitslag van de heenmatch is voor Cercle behoorlijk ambetant, maar ze moeten Beerschot Wilrijk meteen bij de keel grijpen. Anderzijds moeten ze de organisatie logischerwijs niet zomaar prijsgeven. Cercle heeft negentig minuten de tijd en mag niets overhaasten, toch is het goed om vroeg te scoren. Mocht het 2-0 worden, dan is het de kunst om niet onder de voet te worden gelopen. De spelers moeten hun taken uitvoeren. Ik heb begrepen dat dit vorige week niet echt gebeurd is en daar is het wat fout gelopen. Verder moeten ze de gewone wekelijkse routine handhaven in de aanloop van de match. Je bent profvoetballer en droomt van dit soort matchen. Je wordt geen prof om te spelen voor 200 of 1.000 man. Die extra aandacht hoort er nu eenmaal bij. Als je daar als speler niet mee overweg kan, dan scheelt er iets."