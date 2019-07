Ex-bondscoach Robert Waseige (79) is overleden Redactie

17 juli 2019

11u39 0 Belgisch voetbal Robert Waseige is op 79-jarige leeftijd overleden. De gewezen bondscoach van de Rode Duivels lag sinds vorige week donderdag in het ziekenhuis Citadelle in Luik. Waseige kampte met hart- en nierproblemen. De Luikse coach sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid.

Robert Waseige werd in 2001 al eens geopereerd aan het hart. Sindsdien moest hij regelmatig op controle in het ziekenhuis. Zo’n standaardonderzoek bracht complicaties aan het licht. Na verder onderzoek werd beslist dat Waseige langer in het ziekenhuis moest blijven. Daar is hij vandaag overleden.

