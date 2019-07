Ex-bondscoach Robert Waseige (79) is overleden LPB

17 juli 2019

11u39 166 Belgisch voetbal Robert Waseige is op 79-jarige leeftijd overleden. De gewezen bondscoach van de Rode Duivels lag sinds vorige week donderdag in het ziekenhuis Citadelle in Luik. Waseige kampte met hart- en nierproblemen. De Luikse coach sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid.

Robert Waseige werd in 2001 al eens geopereerd aan het hart. Sindsdien moest hij regelmatig op controle in het ziekenhuis. Zo’n standaardonderzoek bracht complicaties aan het licht. Na verder onderzoek werd beslist dat Waseige langer in het ziekenhuis moest blijven. Daar is hij vandaag overleden.

Waseige leidde de Rode Duivels van 1999 tot 2002. Hij volgde Georges Leekens op, die na een teleurstellend WK ‘98 en povere uitslagen in de oefenduels was ontslagen. De opdracht van de Luikenaar was niet min. België organiseerde samen met Nederland Euro 2000, een afgang voor eigen volk was not done. Na een hoopgevende 2-1-zege tegen Zweden ging het in de volgende groepsduels compleet mis. Italië bleek met 0-2 te sterk, de alles-of-niets-match tegen Turkije ging met dezelfde cijfers verloren. Exit Rode Duivels na de groepsfase, nog nooit was een organiserend land in de eerste ronde uitgeschakeld op een EK.

Twee jaar later volgde voor Waseige een herkansing op het WK in Japan en Zuid-Korea. Ook daar liep het aanvankelijk niet van een leien dakje. Na gelijkspelen tegen Japan en Tunesië was het in het derde groepsduel opnieuw van do or die. Rusland was de tegenstander, België boekte de broodnodige zege (3-2). In de achtste finales wachtte Brazilië. U weet wel, de Jamaicaanse ref Prendergast en de afgekeurde goal van Marc Wilmots. De Rode Duivels sneuvelden dit keer wel op het veld van eer. Goals van Rivaldo en Ronaldo deden de Belgen de das om. Voor Waseige eindigde daarmee zijn avontuur als Belgisch bondscoach. Na het WK ging hij aan de slag als coach van Standard. De timing van het nieuws van zijn vertrek was overigens hoogst ongelukkig. Waseige maakte op de luchthaven voor het vertrek naar Japan bekend dat hij na het WK trainer werd bij Standard.