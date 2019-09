Ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck blijft vannacht in de cel CMG

12 september 2019

18u33 24 Belgisch Voetbal Gewezen Anderlecht-manager en voetbalmakelaar Herman Van Holsbeeck blijft vannacht in de cel. Hij werd deze ochtend opgepakt bij hem thuis en vandaag urenlang ondervraagd door speurders van de federale gerechtelijke politie. De verhoren gaan morgen verder, en Van Holsbeeck zal morgen wellicht ook voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De arrestatie van Van Holsbeeck deze ochtend volgde op de verhoren en aanhouding van voetbalmakelaar Christophe Henrotay gisteren. Hij werd toen in Monaco uit zijn bed gelicht en wordt verdacht van miljoenenfraude bij transfers van enkele Anderlechtspelers. Vooral de transfers van Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba in de zomer van 2015 worden genoemd. Het dossier staat los van ‘Operatie Zero’, het onderzoek rond voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic dat in oktober 2018 leidde tot een reeks huiszoekingen en arrestaties in het voetbalmilieu.

De speurders namen in Monaco luxewagens, een boot en twee appartementen in beslag en lieten maar liefst zeven miljoen euro vastzetten op rekeningen. Tegelijkertijd vielen speurders ook in Londen binnen in een kantoor van Henrotay, en op twee adressen in Luik. Daarbij werd Henrotays rechterhand en schoonbroer Christophe Cheniaux opgepakt en ook aangehouden. Beiden werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming. Gisteren werd dan Herman Van Holsbeeck opgepakt voor verhoor, omdat de speurders willen achterhalen of hij ook een rol heeft gespeeld bij de beweerde frauduleuze praktijken.

Eerder vonden al huiszoekingen plaats op het trainingscentrum van de club in Neerpede, in het stadion van RSC Anderlecht, op de zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken, en in Schaarbeek, bij een makelaarsbureau.

Morgen zetten de speurders het verhoor van Van Holsbeeck verder, waarna hij normaal gezien voor de onderzoeksrechter zal moeten verschijnen. Die zal beslissen of hij bepaalde zaken ten laste worden gelegd en of hij in de cel moet blijven.