Evocatiecommissie buigt zich morgen over hete hangijzers Redactie

17 september 2018

12u52

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) buigt zich morgennamiddag over twee belangrijke dossiers, die te maken hebben met de soap rond de indicatieve tabel.

Zo moeten de advocaten van Standard, Club Brugge, Eupen en Beerschot Wilrijk zich om 14 uur op de bondszetel aanmelden. Omdat de goedkeuring van de indicatieve tabel door de Pro League op het moment van de procedureslag nog niet geofficialiseerd was, werden hun respectievelijke spelers Mehdi Carcela, Wesley Moraes, Eric Ocansey en Loris Brogno in hoger beroep vrijgesproken. Via een juridisch handigheidje van Pierre Locht, de juridisch directeur van Standard, ontsnapten de vier spelers aan een schorsing en een boete.

Intussen werd de indicatieve tabel 2018-2019, een leidraad om stafleden en spelers te sanctioneren bij uitsluitingen, wel goedgekeurd door de Pro League. Dat deed een werkgroep Disciplinary eigenlijk in januari al, maar werd pas op 4 september ter stemming voorgelegd en goedgekeurd.

Daarop besliste bondsprocureur Marc Rubens om in evocatieberoep te gaan tegen de vrijspraak voor Carcela, Wesley, Ocansey en Brogno. De Evocatiecommissie buigt zich niet over de grond van de zaak, maar waakt over de te volgen procedures. Als een soort 'Hof van Cassatie van de KBVB' moet het nagaan of er procedurefouten zijn opgetreden in de strafdossiers van het viertal. Het Bondsparket zal echter vooral aanhalen dat er een nieuw feit moet vastgesteld worden. Dat feit is de goedkeuring van de indicatieve tabel, waarop de strafvordering gebaseerd was. Indien de Evocatiecommissie een procedurefout vaststelt, of oordeelt dat er een nieuw element van cruciaal belang is, worden de strafdossiers opnieuw naar de Geschillencommissie verwezen. Daardoor zouden de vier spelers alsnog gestraft kunnen worden, ondanks hun vrijspraak. In dat geval zouden toekomstige procedureslagen rond de indicatieve tabel ook voorgoed van de baan zijn.

Dan rest er wel enkel nog de schade die het debacle in het seizoensbegin al had aangericht. Zo voelt Moeskroen zich benadeeld, omdat verdediger Christophe Diedhiou wel vier speeldagen schorsing uitzat. Terwijl ook diens strafvervolging gebaseerd was op de nog niet goedgekeurde indicatieve tabel. Diedhiou werd echter al in hoger beroep gestraft voor er ook maar enige twijfel bestond omtrent de tabel.

Na de vrijspraak van Wesley en co voelde Moeskroen zich benadeeld, omdat Diedhiou wél zijn volledige schorsingstermijn heeft uitgezeten. De Henegouwers dienden daarop een evocatieverzoek in. "Dit gaat over een speler die werd geschorst via een tabel die niet rechtsgeldig bleek. Dit moet herbeken worden, niets meer, niets minder", zei CEO Paul Allaerts.

De Evocatiecommissie, bestaande uit zes juristen, luistert morgennamiddag naar de argumenten van de betrokken partijen en kan ook bijkomende vragen stellen. Wanneer het verdict precies zal vallen, is vooralsnog onduidelijk.