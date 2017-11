Eurostadion opnieuw gebuisd: zoveelste negatief advies rond mobiliteit JBG

15u01

Bron: Eigen berichtgeving 45 rv Belgisch Voetbal Het slechte nieuws voor Ghelamco, de bouwheer van het Eurostadion, blijft zich opstapelen. Na de gemeente Grimbergen is het deze keer de Vlaamse administratie die zich negatief uitlaat over de plannen voor het nieuwe stadion. Grootste struikelblok is en blijft mobiliteit.

Het is Vlaams parlementslid en specialist ruimtelijke ordening Axel Ronse (N-VA) die het nieuwste mobiliteitsadvies opvroeg bij Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA). Net zoals bij de vorige bouwaanvraag en het rapport over de milieu-effecten is ook dit advies negatief.

Het dossier van bouwheer Ghelamco is volgens de Vlaamse administratie onvoldoende becijferd en bevat nauwelijks garanties over bepaalde belangrijke zaken die moeten beletten dat de Brusselse Ring een verkeersinfarct tegemoet gaat van zodra het Eurostadion in gebruik wordt genomen. Volgens Ronse is dit “een mokerslag” voor het omstreden bouwdossier.

"Ten laatste op 2 februari 2018 moet minister Schauvliege (CD&V) beslissen over de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het Eurostadion. Dit negatieve advies van het departement Mobiliteit en Openbare werken is weliswaar niet bindend maar doorgaans wordt zo’n advies toch steeds ernstig meegenomen in de beoordeling”, aldus het Vlaams parlementslid. "Dit is een zoveelste mokerslag voor het dossier dat eerder al een negatief advies kreeg van de gemeente Grimbergen en kon rekenen op uitzonderlijk veel bezwaren tijdens het openbaar onderzoek.”