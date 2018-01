Eurostadion krijgt njet over de hele lijn kv

04u45

Bron: Belga 0 BELGA I Belgisch Voetbal De Vlaamse administratie heeft voor de bouw- en milieuvergunning van het Eurostadion op parking C van de Heizel over de hele lijn een negatief advies gegeven. De Tijd kon het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, waarin twintig Vlaamse administraties zitten, inkijken.

De hoofdreden voor het negatieve advies is dat projectontwikkelaar Ghelamco te creatief omspringt met de wettelijk toegestane maximale oppervlakte. Hij gebruikt volgens de administratie meer dan 100.000 vierkante meter voor zijn voetbalgerelateerde activiteiten, dubbel zoveel als de toegestane 50.000 vierkante meter.

Een tweede struikelpunt is de mobiliteit. Ghelamco geeft volgens de administratie onvoldoende garanties om een verkeersinfarct op de Brusselse ring te vermijden

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) moet op basis van het advies uiterlijk eind januari beslissen over de vergunning voor het geplande stadion op parking C. In theorie kan Schauvliege het negatief advies naast zich neerleggen, maar ze kan bijna niet anders dan het Eurostadion kelderen, zeker omdat coalitiepartner N-VA tegen het project is gekant.

In dat geval is het voor Ghelamco terug naar af. De projectontwikkelaar kan een nieuwe vergunning voor een kleiner project aanvragen, maar de vraag is of dat commercieel interessant is.