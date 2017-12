Eurostadion dubbel zo groot als toegestaan Zwart op wit: kans op bouwvergunning klein JEROEN BOSSAERT

04u00 0 rv Belgisch Voetbal Het is hoogst onzeker of het Eurostadion een bouwvergunning haalt. Uit documenten die uw krant kon inkijken, blijkt dat het complex simpelweg te groot is - zelfs dubbel zo groot als toegestaan. Stockholm warmt zich al op om Brussel te vervangen als speelstad voor het EK 2020.

20.000 vierkante meter voor kantoren en 50.000 vierkante meter voor recreatie: dat mag er volgens de Vlaamse bouwvoorschriften gebouwd worden op Parking C in Grimbergen. Het Eurostadion overschrijdt die limieten ruimschoots, met respectievelijk 38.000 en 100.000 vierkante meter. Dat staat in een uitgebreid advies dat de stedenbouwkundig ambtenaar van Vlaams-Brabant in augustus afleverde en dat uw krant nu kon inkijken. De onafhankelijke ambtenaar stelt dat de bouwheer die overtreding op zeer creatieve wijze verbergt. Zo beschouwt Ghelamco de tribunes enkel als oppervlakte voor 'recreatie' op dagen waarop er een match gespeeld wordt.

Ondertussen heeft Ghelamco een nieuwe, licht gewijzigde bouwaanvraag ingediend, deze keer bij de Vlaamse overheid. Maar als de Vlaamse ambtenaren de redenering van hun collega in Vlaams-Brabant volgen, kunnen ze onmogelijk een vergunning afleveren. Keuren ze de creatieve berekeningen van Ghelamco tóch goed, dan is dat een precedent dat een nieuw licht zou werpen op de interpretatie van de Vlaamse bouwregels. En dan volgt zonder twijfel een juridische strijd.

De UEFA volgt de ontwikkelingen intussen van dichtbij. Donderdag wordt beslist of Brussel haar kandidatuur voor Euro 2020 mag houden. Wellicht krijgt ons land respijt op voorwaarde dat... de bouwvergunning voor het Eurostadion in orde komt. Als die eind januari niet afgeleverd wordt, dan springt een andere stad in. Stockholm blijkt over de beste papieren te beschikken.

Ghelamco ziet het voetbalstadion ook als 'socio-cultureel centrum', omdat er concerten georganiseerd zullen worden. Op die manier zou het Eurostadion de bouwlimieten niet overschrijden, is de redenering. Wat de stedenbouwkundig ambtenaar daarvan denkt, leest u in HLN+. Proef nu 4 weken gratis.

