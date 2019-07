Europees ticket minder? Of vreemde situatie mét KV Mechelen? Druk op BAS verhoogt Rudy Nuyens en Jonas Van De Veire

02 juli 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving 12 Belgisch voetbal De Pro League heeft één kalender opgemaakt voor het nieuwe seizoen in 1A, gebaseerd op de sportieve resultaten van vorig seizoen. Mét 1B-kampioen KV Mechelen en Waasland-Beveren dus, en zonder Lokeren en Beerschot. Dat zorgt voor duidelijkheid, maar lost lang niet alles op. Het BAS wacht beter niet te lang met een uitspraak in dossier ‘Propere Handen’.

Deadline 1: donderdag 11 juli - België dreigt Europees ticket te verliezen

De Pro League wil er alles aan doen om de Belgische clubs zoveel mogelijk kansen te bieden in Europa. “Daarom hebben we niet alleen Club Brugge, Standard en Antwerp, maar ook AA Gent de makkelijkste kalender gegeven in de eerste zes speeldagen”, zegt kalendermaker Nils Van Brantegem. Oók AA Gent, omdat in afwachting van een uitspraak van het BAS in het dossier ‘Propere Handen’ voorlopig niet duidelijk is welke Belgische club op 25 juli in de tweede voorronde van de Europa League aantreedt tegen het Roemeense Viitorul Constanta. Normaal gezien is dat Antwerp, maar als KV Mechelen ook door het BAS veroordeeld wordt en Europa niet in mag, gaat dat Europees ticket normaal gezien naar AA Gent en schuiven zowel Antwerp als Standard een ronde op.

De beslissing van het BAS wordt uiterlijk verwacht op 15 juli. “Maar om onze vijf Europese tickets te vrijwaren, moeten we hopen op een uitspraak vóór 11 juli” zegt Pro League-CEO Pierre François. “Dan wil UEFA Viitorul namelijk laten weten tegen wie het moet uitkomen. Is er dan nog geen uitspraak van het BAS, dan speelt Antwerp sowieso tegen de Roemenen en valt Gent uit de boot. Bevestigt het BAS ná 11 juli de veroordeling van KV Mechelen, dan mag die club niet naar de groepsfase van de Europa League. Er rest dan nog genoeg tijd om Standard de plaats van Mechelen te laten innemen, maar het ticket voor de derde voorronde - waar Standard normaal in zit - zijn we dan kwijt. Het zou betekenen dat we volgend seizoen geen vijf, maar vier ploegen in Europa hebben.”

Deadline 2: maandag 15 juli - Later? Dan speelt Mechelen sowieso in 1A, zelfs bij veroordeling nadien

De Pro League heeft de kalender van 1A samengesteld met KV Mechelen en Waasland Beveren, maar hij is zodanig gemaakt dat respectievelijk Beerschot en Lokeren de plaatsen van die twee kunnen innemen zonder dat er één wedstrijd van datum of van aanvangsuur moet veranderd worden. Dat alles in de veronderstelling dat het BAS uiterlijk uitspraak doet op 15 juli. “Na 15 juli gaan we de reeksindeling niet meer veranderen”, zegt Pierre François. “Bevestigt het BAS de veroordeling van KV Mechelen ná die datum, dan start de club toch in 1A, maar degradeert ze aan het einde van het seizoen 2019-2020. Wordt Mechelen zestiende, dan degradeert het zelfs twee reeksen.” Het zou een vreemd gegeven zijn dat 15 clubs de competitie aangaan met een club die van in het begin al zeker is van degradatie. Met de rechten van Beerschot wordt in dat geval geen rekening meer gehouden, ‘omdat de club op basis van de sportieve criteria van 15 juli niet promoveert’.