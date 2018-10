Eupen wint tweede keer op rij en neemt in zinderende slotfase afstand van Cercle AR

31 oktober 2018

22u28 1 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 0 CER CER Cercle Brugge Belgisch Voetbal Eupen heeft weer gewonnen. En dankzij wie? Garcia, natuurlijk. De 37-jarige aanvoerder/spelverdeler van de Panda’s maakte in de eerste minuut van de toegevoegde toegevoegde tijd 1-0 met een afgeweken schot. Dat Ueda net voor affluiten de bal in eigen doel deed afwijken deed er op dat ogenblik niet meer aan toe. Een terecht resultaat na een wedstrijd waarin doelmannen Van Crombrugge en Nardi na de rust op het voorplan traden.

Wat heb je eraan Anderlecht te kloppen als je enkele dagen later verliest van Cercle? Dat was zondagavond de teneur van het discour van Claude Makelele in cijfertaal overgenomen door doelman Van Crombrugge: 7 op 9 zou ideaal zijn. Achterliggende gedachte, zo veronderstellen we toch: thuis winnen van Cercle Brugge en daarna gelijkspelen op Lokeren. Of omgekeerd.

Bij de thuisploeg verving Lotiès centraal in de defensie de geschorste Bushiri. Bij Cercle nam coach Guyot het duo Hazard - Cardona niet op in de basisopstelling om, op hun jonge leeftijd, overbelasting te vermijden. Dat liet De Belder toe aan te treden als diepe spits. Een niet evidente opdracht, zo bleek, want tijdens de eerste helft werd de man die aan de basis lag van de thuiszege van Cercle tegen Charleroi, slechts één keer min of meer goed aangespeeld. Aan de overkant was Toyokawa er nauwelijks beter aan toe. Ook de Japanner moest ruim een halfuur wachten om eindelijk op degelijke wijze bij het spel te worden betrokken.

Eupen en Cercle hebben alvast één ding gemeen, een ‘10' die het spel naar zich toetrekt en verdeelt. Bij de Panda’s is dat Garcia, bij de Vereniging Mercier. De Spanjaard met meer klasse dan de Fransman. Niet verwonderlijk dus dat zij aan de basis lagen van de zeer sporadische goede acties, al lieten ze zich wel meer dan gewoonlijk een balletje afsnoepen.

Na bijna een half uur middenveldspel op een betrekkelijke laag tempo, kwam de match los. De verdienste van Eupen. Fall benutte een prima dieptepas van Garcia niet en wist ook geen munt te slaan uit een misverstand tussen doelman Nardi en Mercier. Fall is een hinde, geen afwerker. Dat bleek al bij Charleroi.

Garcia doet plat water bruisen, merkte iemand op na zijn schitterende prestatie tegen Anderlecht. Het niveau van zondag haalde hij niet, maar geef hem een vrije trap en hij doet er iets mee. Kort na de rust tot tweemaal toe. Eerst onrechtstreeks (Keita miste), daarna rechtstreeks (Nardi kon in zweefvlucht de bal uit de verste kruising slaan).

Guyot bracht Cardona en Hazard in en vanaf dat ogenblik ging er meer dreiging uit van Cercle. In zoverre dat Van Crombrugge zijn ploeg moest behoeden voor achterstand. In de slotfase misten invallers Ocansey en Pollet eerst kansen om de drie punten thuis te houden. En dan kwam hét moment van Garcia. (AR)