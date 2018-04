Eupen wint in knotsgekke match met 2-3 op Stayen Filip Kevers

21 april 2018

22u12 0 Belgisch Voetbal De Kanaries wilden Jonas De Roeck na alle heisa deze week absoluut een overwinning cadeau doen. Claude Makelélé had zijn Panda's op hun plichten gewezen en om een reactie gevraagd. Het leverde een knotsgekke match op die eindigde in winst voor Eupen.

Play-off 2 is maar een mager beestje, zeggen ze dan. Maar STVV en Eupen begonnen scherp en snedig en legden van meet af aan met open vizier mooie combinaties op de kunstgrasmat. Dat leverde wisselende kansen op. Kone en Toyokawa voor Eupen, Akpom voor Sint-Truiden. Het waren echter de Panda's die snel op voorsprong klommen. Blondelle -wie anders- knikte een hoekschop van Raspentino voorbij Steppe. STVV roerde zich als een duivel in een wijwatervat. Toch moesten de Kanaries continu rekening houden met gevaarlijke tegenstoten van de mannen uit de Oostkantons. Zo moest Steppe zich helemaal strekken om een knal van Raspentino uit de linkerbenedenhoek te halen. De 0-2 leek op dat moment dichterbij dan de 1-1.

En toch viel er voor de Kanaries een doelpunt uit de lucht. Het was speler van het jaar De Petter die een hoekschop van Bezus tegen de netten knikte. Vanaf dat moment was STVV de betere en ook gevaarlijkste ploeg. Doelman Niasse stond echter uitstekend te keepen. De boomlange doelman maakte eerst een harde knal van Acolatse onschadelijk. Net voor rust maakte hij met een kattensprong een afstandsschot van Bezus onschadelijk. Dat was meteen het laatste wapenfeit van een bijzonder boeiende eerste helft.

Beide ploegen begonnen iets gereserveerder aan de tweede helft. Kansen bleven even uit. Tot beide ploegen besloten elkaar een handje te helpen. Eerst verkeek Niasse zich aan de eerste paal volledig op een schuiver van De Sart (2-1). Geen vijf minuten later strafte Toyokawa een gruwelijk misverstand tussen De Petter en Steppe af (2-2). Het was door die flaters dat beide ploegen hun elan terugvonden. Het spelpeil lag wel een stuk lager, kansen werden ook schaarser. Niasse toonde zich op een vrijschop van Bezus deze keer wel heel attent. En toch was het Eupen dat voor een tweede keer en deze keer als een duiveltje uit een doosje op voorsprong klom. Trouwens weer met de hulp van STVV. Koné en Diagne zetten een een-tweetje op waarna De Norre belette dat Toyokawa zijn tweede van de avond maakte door de bal zelf in doel te werken. STVV op achtervolgen aangewezen.

Vetokele had even later de gelijkmaker kunnen en moeten maken. Maar hij knikte van dichtbij te zacht in de handen van Niasse. Het was het sein voor de Kanaries om aan een slotoffensiefje te beginnen. Maar ze kregen ei zo na het deksel op de neus. Kitsiou hield in de zestien Koné wat te viriel af en Boterberg legde de bal op de stip. Raspentino knalde de penalty echter binnen het bereik van Steppe. Zo bleef het spannend. Niasse haalde nog een gemaakte goal van Vetokele uit de hoek. Even later deed hij net hetzelfde op een kopstoot van De Petter. Maar hoe graag STVV ook wou -ze claimden in de slotminuut nog een strafschop- aan de stand veranderde niks meer. Groepswinst is voor STVV plots weer een verre droom.

