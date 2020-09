Eupen pakt in extremis punt op Anderlecht na defensief geklungel van Luckassen YP

27 september 2020

17u40 12 Anderlecht AND AND 1 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Belgisch voetbal Anderlecht leek tegen Eupen lang op weg naar de zege, tot Luckassen in extremis aan het knoeien ging (1-1). Ferme domper voor paars-wit, dat niet bepaald vertrouwen tankt voor de kraker van volgende week tegen Club Brugge.

Naar wekelijkse gewoonte enkele nieuwe namen bij Anderlecht aan de aftrap: Kana verving de geblesseerde Trebel, maar de meest opvallende naam was toch die van Bundu. Hij mocht als rechtsbuiten opereren, maar een onvergetelijke indruk liet hij niet. Niemand bij Anderlecht, trouwens. Tekenend: ’t was meer dan een uur wachten op écht paars-wit doelgevaar. Maar ’t was dan wel meteen raak. Doku legde na een kort genomen hoekschop klaar voor Sambi Lokonga en die joeg de bal snoeihard voorbij De Wolf. Maar qua doelgevaar was het dat ook namens de thuisploeg.

Eupen pakte een verdiend punt, want de Panda’s waren zeker niet de mindere in het Lotto Park. Meer nog: ze kregen zelfs de betere kansen. Op slag van rust vergat Musona de trekker over te halen na dramatisch uitverdedigen bij Luckassen (en Kana) en ook op het uur waren de bezoekers er dicht bij. Gelukkig was Van Crombrugge bij de les tegen zijn ex-ploeg, zeker als je weet dat de paars-witte goal volgde op een counter na die kans. Maar in het slot kregen de bezoekers een punt cadeau van Luckassen. De Nederlander ging aan het blunderen na een schijnbaar ongevaarlijke voorzet, waarna Ngoy de gelijkmaker binnenfrommelde. Anderlecht heeft zo 13 op 21, Eupen wist tot dusver al acht punten te vergaren.



