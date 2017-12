Eupen pakt drie gouden punten tegen Waasland-Beveren Alain Ronsse

16u31 0 BELGA Belgisch Voetbal Raspentino heeft zijn eerste wedstrijd op Kehrweg bekroond met een doelpunt. De winninggoal bovendien, gescoord in de 88ste minuut toen Eupen nog met 10 in het veld stond na de uitsluiting van Schouterden. Eerste zege ook voor Makelele. En Waasland-Beveren? Morioka haalde zijn gewone niveau niet en dat drukte nefast op het geheel. Veel heeft de trainerswissel bij Eupen nog niet opgeleverd. De Panda's incasseren minder (6), maar maken ook minder doelpunten (6) en de puntenoogst (3) blijft te mager (3) om de overlevingskansen in de Jupiler Pro League te doen stijgen.

Makelele was als speler verdedigd ingesteld en is dat ook als coach. Zelfs voor een thuismatch tegen Waasland-Beveren, waarvan iedereen die betrokken is bij Eupen van oordeel was dat hij moest gewonnen worden, opteerde de Fransman voor een voor een defensie met vijf. De animatie van die veldbezetting was deze keer weliswaar aanvallender gericht, met dien verstande dat de backs -in casu Tirpan en Schouterden- deze keer wel de vrijheid kregen diep te gaan. Ze deden dat allebei gretig, maar hun centers waren doorgaans niet goed genoeg gekalibreerd om Leye of Ocansey toe te laten Roef op de proef te stellen.

De eerste grote kans -de beste van de eerste helft- viel Boljevic te beurt. Volledig los gelaten door Schouterden en niet meer op te vangen door Blondelle, mikte de Montenegrijn ver over het doel van Van Crombrugge. Boljevic zat wel goed in de match, daar niet van. Het zou trouwens niet de laatste keer zijn dat de vooruitgeschoven positie van Schouterden de thuisploeg in de problemen bracht. De Waaslanders konden het niet uitbaten.

Eupen dwong veldoverwicht af en had de eerste helft met voorsprong kunnen afsuiten, mocht pogingen van Lotiès en Valiente op stilstaande fases niet op de lat zijn beland. Uit combinatie slaagden de Panda's er echter niet in gevaarlijk te zijn. Daarvoor waren de doorsteekjes, net als de centers (zie hierboven) te slecht gericht.

Geen wijzigingen tijdens de rust... behalve de shirts van Waasland-Beveren. Fletsblauw voor de rust, geel erna. Het zag er al beter uit, maar zou het ook beter spel opleveren. Hoe dan ook, na een overtreding op Thelin, door Laforge bestraft met geel voor Garcia én Bondelle, knalde Morioka de vrije trap op de kruising.

Vlak voor het uur diende Makelele de geblesseerde Tirpan te vervangen door Raspentino. Steun in de spits voor Leye dus. En een richtpunt meer voorin voor Schouterden die verbeterde naargelang de match vorderde. Had hij trouwens geen recht op een penalty, toen hij neerging in een duel met Boljevic? Twijfelgeval, maar niet voor Laforge. 'Nie zievere... speile', deed hij teken.

In het slot van het vijfde kwart werd Morioka naar de kant gehaald. Deze keer betrof het geen applausvervanging. Afgezien van zijn vrije trap speelde de Japanner een van zijn mindere matchen.

Tussen de 75ste en de 77ste minuut gebeurde er in de buurt van Van Crombrugge meer al de tijd voordien. De doelman van Eupen hield de net ingevallen Dierckx en Demir van een doelpunt en Schouterden werd met een tweede gele kaart uitgesloten. Zo smerig was de overtreding van Nils nochtans niet.

Waasland-Beveren slaagde er niet in munt te slaan uit de numerieke meederheid. Integendeel, het was Eupen dat in de slotfase scoorde via nieuwkomer Raspentino.

