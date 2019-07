Exclusief voor abonnees Euforie bij KV Mechelen en sterke man Dieter Penninckx: “Als het winnen van een derde beker” Kjell Doms

11 juli 2019

06u15 2 Operatie Propere Handen Euforie bij Dieter Penninckx (44), de sterke man van KV Mechelen. Het BAS ­besliste dat Malinwa komend seizoen in 1A speelt. “We willen deze donkere ­pagina zo snel mogelijk omslaan, dit is een eerste belangrijke stap.”

Trots toont Dieter Penninckx ons een Whats­App-berichtje van Mark Uytterhoeven. De bekendste KVM-supporter poseert met een smaakvol drankje en schrijft ‘Tour de France? Nog nooit van gehoord.’ Iedereen met een geel-rood hart bouwde gisteren een feestje. “Ik denk dat we straks de deuren van het ­stadion opengooien”, zegt Penninckx, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen en CEO van retailgroep FNG. “We spelen opnieuw in 1A. KV Mechelen, back where we belong.” Ook in de drie televisie-interviews voordien dreunde Penninckx diezelfde slogan op. Soms moet er al eens een take worden overgedaan. De sterke man van KVM wordt al eens gedribbeld door zijn eigen enthousiasme. Maar de bottomline is duidelijk. “Deze uitspraak van het BAS voelt voor mij als het winnen van een derde Beker van België.”

