Erwin Vandenbergh over laagterecord goals in PO1: "Sorry, maar een diepe spits van Anderlecht met twaalf goals – tja, dat is het gemiddelde van een middenvelder"

18 april 2018

13u54 3 Belgisch Voetbal Amper vijftien goals na tien matchen in play-off 1: het is een laagterecord sinds de invoering van de nacompetitie in 2009. Ex-topschutter Erwin Vandenbergh probeert de vinger op de wonde te leggen, al wijst hij niet alleen naar de spitsen: “Ik stel ook te weinig goeie flanken vast waaruit ze kunnen scoren.”

Bij de start van de play-offs in het seizoen 2009-2010 was er toen in PO1 na tien wedstrijden al 31 keer gescoord, meer dan dubbel zoveel als nu dus. Vooral de laatste drie jaar tekent zich een dalende trend af. Vandenbergh, in zijn tijd als profvoetballer zes keer topschutter in België – in het seizoen 1979-1980 trof hij liefst 39 keer raak – stelt de huidige droogte ook vast als een weerspiegeling van de algemene topschutterstand. Het nummer één Chevalier (KV Kortrijk) heeft daarbij twintig goals gemaakt, maar speelt niet in een PO1-ploeg, net als Thelin (Waasland-Beveren) en Harbaoui (Zulte Waregem) met 17 treffers. De bestscorende spitsen van een PO1-ploeg zijn Rezaei (Charleroi) en Teodorczyk (Anderlecht) met dertien en twaalf goals. (Lees verder onder de foto)

“Sorry, maar een diepe spits van Anderlecht met maar twaalf goals – tja, dat is het gemiddelde van een middenvelder”, zegt Vandenbergh. “Als diepe spits van Anderlecht is dat abnormaal. Oké, Teodorczyk heeft in een moeilijke periode enorm veel kansen gemist – dat zou niet mogen. Maar ook de andere clubs in PO1 scoren niet vlot. Ik was live gaan kijken naar Genk –Standard en ik hoor trainer Clement nadien op de receptie zeggen: “We moeten efficiënter zijn.” Efficiëntie is natuurlijk een kwaliteit van een topspits. Je mag een of misschien twee keer missen, maar geen drie keer. Als je vroeger als spits bij een topclub niet meer dan twintig goals had in deze fase, kwam je er niet bij te pas in de strijd om de topschutterstitel.”

Vandenbergh verklaart de dalende trend als een samenloop: “We kunnen er niet om heen dat we momenteel in België geen echte toppers als spitsen lopen hebben. Maar we mogen niet alleen op de diepe spitsen schieten. Dat hangt samen met het collectief en de aanvoer. Dat is niet eenvoudig om te ontleden. Om nog eens op Genk-Standard terug te komen. Er zijn kansen gemist, maar ik zag ook niet veel kansen gecreëerd. Er kwam bijna geen aanvoer vanop de flanken. Ik stelde me vragen over de posities van de spelers. Trossard van Genk speelde als rechtsvoetige op links, Carcela van Standard zag ik als linksvoetige op rechts lopen. Dan kunnen ze naar binnen snijden en trappen, maar ik denk dat je nog altijd beter vanop de flanken goeie voorzetten moet brengen om de verdediging te verrassen. Bij Genk-Standard dacht ik: ‘Hoe gaan die met hun minst goeie voet ooit een serieuze center brengen?’ In de Champions League zie ik die goeie flanken wel komen om te scoren.”

AA Gent en Genk trapten de vierde speeldag in PO1 af met een povere 0-0. Of Vandenbergh niettemin beterschap verwacht voor het vervolg van PO1? “Laat ons hopen”, zegt hij met een lachje. “Maar ik zie het nu niet in een keer wel losbarsten. Spijtig genoeg. Het kan wel dat na verloop enkele ploegen geen rol meer kunnen spelen of bij wijze van spreken al op vakantie zijn of met een andere ingesteldheid starten, dat je dan toch al eens een wedstrijd met vier of vijf goals ziet. Maar systematisch zie ik dat niet gebeuren.”