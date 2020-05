Ervaringsdeskundige Francky Dury: “Door play-offs schiet waarde van spelers omhoog” Tomas Taecke

04u45 0 Belgisch voetbal Voor de K11 is play-off 1 hét ­walhalla. Vraag dat maar aan vijfvoudig deelnemer Zulte ­Waregem en Francky Dury, ­specialist ter zake, die voor ons de rekening maakt. “Voor kleine clubs is dit systeem hoe langer hoe minder interessant.”

Vijf keer tien topmatchen en drie Europese campagnes als gevolg. En of Francky Dury met Essevee het jongste decennium de vruchten heeft geplukt van het play-offs-systeem. Zulte Waregem was anderzijds ook vijf keer veroordeeld tot het spelen van play-off 2. Ervaringsdeskundige Dury maakt de balans op: “Play-off 1, dat is het mooiste wat er is. Tien extra matchen tegen topploegen, telkens onder hoogspanning en in een vol huis. Je komt quasi ­sowieso in aanmerking voor een Europese prijs. Het zijn die wedstrijden die de waarde van onze spelers omhoog doen schieten. Buitenlandse clubs sturen geen scouts naar de nummer één ­tegen de nummer zestien, maar wél naar die topduels. En dat zorgt ervoor dat de Wesleys, de Izquierdo’s en de Trossards voor meer dan 15 miljoen de deur ­uitgaan. Geld dat de grote clubs opnieuw kunnen investeren.”

“Daartegenover is play-off 2 ronduit dramatisch. Iedereen weet dat, maar het wordt alleen maar erger. Clubs als Zulte ­Waregem willen investeren om erbij te zijn, maar als dat niet lukt, blijft de return achterwege. Dan is je seizoen in maart voorbij en blijven enkel de trouwe fans op post. Zeker door de opmars van Antwerp wordt het stééds moeilijker om bij die eerste zes te ­komen. De kloof wordt groter... en dus is dit systeem voor de kleine clubs hoe langer hoe minder interessant. De vaste play-off 1-clubs kunnen een slechte ­seizoensstart goedmaken door te investeren tijdens de winter­mercato. En hoeveel keer slaagde de winnaar van play-off 2 erin ­Europees voetbal af te dwingen? Tegenwoordig moet je die kruisfinale ook nog eens op verplaatsing spelen, zoals wij in Genk twee jaar geleden.”

Conclusie: “Play-off 1 is fantastisch, maar je moet het volledige plaatje bekijken. Play-off 2 is ­dramatisch... en het wordt alleen maar erger. Er wordt gezegd dat een seizoen voor de nummer 11 of 12 in een normale competitie ook voorbij is in maart, maar dat is niet zo. Als wij met Zulte Waregem op speeldag 32 de nummer één op bezoek krijgen, dan zit het hier ook vol. En dan heeft iedereen tenminste nog iets om naar uit te kijken.”

