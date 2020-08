Epidemioloog Van Damme verwacht nog geen fans in het stadion: “Door opening van scholen moeten we op de rem staan” Redactie

20 augustus 2020

De Pro League vraagt aan de Veiligheidsraad dat die zich vandaag buigt over de geleidelijke terugkeer van de fans naar de stadions. Maar epidemioloog Pierre Van Damme stelt dat de sportsector pas als laatste aan bod zal komen wanneer het gaat om versoepelingen. “Je kan niet versoepelen in alle sectoren tegelijk. We kozen bewust voor de opening van de scholen, wat betekent dat je op de rem moet staan voor andere activiteiten. Anders dreigt het aantal besmettingen weer te stijgen. Het is eerst afwachten wat het effect is van de opening van de scholen, de terugkomst van de vakantiegangers uit het buitenland en eventueel versoepelingen in de evenementensector. Pas dan zal men bekijken wat mogelijk is in de sport.”